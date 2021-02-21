防疫措施｜城大分析紐約數據指社交距離令減逾7成感染個案　惟停課對控疫成效最低

▲ 城市大學數據科學學院副教授張清鵬（照片由城大提供）

本港新冠肺炎疫情未見回穩，防疫措施仍未完全放寬，學校明日起可有條件復課。城市大學數據科學學院藉紐約市疫情研究，發現採取控疫措施於2020年底令感染人數減少72%，死亡個案則減少76%，以社交距離最有效，可減47%感染，同時減逾半死亡個案；相反全市停課未能有效減少死亡個案。是次研究已於美國物理聯合會出版的期刊《混沌》發表。

香港城市大學數據科學學院副教授張清鵬研發嶄新數學模型，檢視紐約市於2020年1月至12月期間，採用各種非藥物干預方法，減少不同年齡群組和地區感染和死亡個案的成效，包括針對的五種非藥物干預方法，包括不作任何干預、停課、全民實施社交距離、64歲及以上長者實施社交距離，以及全面封城等應變措施。

研究結果顯示，紐約市採取控疫措施於2020年底令感染人數減少72%，死亡個案則減少76%，而最有效控制疫情的措施是實施社交距離，包括減少乘搭公共交通時的接觸、禁止公眾聚集、在公共設施中保護長者，感染及死亡個案分別減少47%及51%，而長者的感染及死亡個案同樣降低47%。

不過，研究亦揭全市停課未能有效減少死亡個案，停課只較不作任何干預措施少4%感染個案。

研究指出採取非藥物干預的方法能夠控制疫情，並盡量減少影響社交接觸，對經濟均倚重國際貿易的城市尤其重要，包括紐約市及香港。

張清鵬認為，對抗新冠病毒大流行，須採用創新而具透明度的數據科學方法，去歸納人口組合分佈、人流及經濟活動的特性；以城市為研究對象的模型，將有助全球其他城市根據其獨特的年齡和地區分佈組合作疫情控制的參考。

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責任編輯：陳正怡