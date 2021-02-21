疫苗接種｜學會倡社區藥劑師協助接種疫苗　政府應主動出擊聯絡優先群組

▲ 香港醫院藥劑師學會與香港疫苗及旅遊醫學會建議港府將疫苗接種服務擴至社區藥房。（陳國峰攝）

本港新冠疫苗接種計劃周五（26日）展開，參考英國進行新冠疫苗接種計劃的兩個多月經驗，香港醫院藥劑師學會與香港疫苗及旅遊醫學會建議港府將疫苗接種服務擴展到社區藥房，以增加接種點，並增設電話預約，便利長者等有需要人士。

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明表示，英國是全球首個展開新冠疫苗接種計劃的國家，今日（21日）邀請在英國協助接種新冠疫苗的港人藥劑師透過視像分享經驗。

身在英國倫敦的香港疫苗及旅遊醫學會會長（行政）方燦桂引述當地調查指，約9成半英國人願意接種新冠疫苗，而截至2月19日，全英國有逾1,700萬人已接種第一劑疫苗，形容接種速度非常快。英國跟香港同樣分階段安排市民接種，當地獲安排優先接種的高風險組別，依次包括老人院院友及員工、80歲以上長者及前線醫護等，部分社區藥房亦用作為疫苗接種中心。

崔俊明指，英國當局以列出多個年齡組別、包括較年輕組別接種疫苗的次序，資訊較全面及清晰，讓不同組別市民知悉自身風險；反觀香港暫時只公布讓60歲或以上長者優先接種，其他年齡組別則未有公布。

學會模擬港府購買的3款新冠疫苗，並提倡設立「好人法」，讓受訓醫護可直接為出現嚴重副作用的患者注射腎上腺素急救：

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崔俊明又指，英國當局透過郵件及電話短訊等，通知有關優先接種群組的市民，無需上網自行預約，做法較主動；本港疫苗接種計劃目前只接受網上預約，如長者無電腦，只可以去郵局或公共屋邨管理處進行網上預約。他建議港府如發現本港市民接種意欲低，應該「主動出擊」，主動透過郵寄、電話或短訊等，聯絡有關優先接種組別，以提高接種率。

兩個學會亦建議參考英國做法，長遠將疫苗接種服務擴展到已受訓的社區藥劑師，方便市民接種，以提高接種率。

同樣身在英國的港人藥劑師、英國皇家醫學院專家顧問梁家偉則表示，當地約690萬人接種BioNTech疫苗，約2.8萬人出現頭痛及發燒等副作用，據其經驗暫未見有人出現嚴重副作用。

學會提醒市民，接種後如出現常見的輕微副作用例如發低燒，可透過服用醫生處方藥物或自行購買的成藥抒緩，無需急於前往急症室，但如持續發高燒超過48小時、已服用止痛退燒藥仍無助抒緩病徵，應盡早求醫。

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記者：馮琪雅