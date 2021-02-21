決戰二世祖｜正式宣布接受100萬擂台戰 林作：打殘鍾培生計劃開始

▲ 林作正式接受挑戰。

有「香港電競之父」稱號的富三代鍾培生，因為被愛出位的林作在其訪問下留言，指對方仿效他出動100萬玩新搞作，鍾培生不忿於是向林作下戰帖，開盤100萬打擂台。林作連日未有正面回覆會否應戰，至今日下午，林作在社交平台宣布正式接受挑戰。

▲ 林作接受挑戰。（取自Facebook）

林作今午十穿上開高釵的長衫，擺出迎戰姿態，並留言：

各位，本人正式宣佈： 我接受挑戰。 詳細資料需要和鐘生夾下，請大家稍候。 Let’s go. No pussy. 我從未龜縮過。我係林作。 打殘鍾培生計劃，由今日開始。

網民大多支持林作出戰，並留言要求現場直播以示公平，鍾培生亦有在林作Facebook以英文留言：「快些簽合同。不要再多廢話。」

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曾揚言對打擂台「驚都未驚過」的林作，早前曾突然改口表示：「我俾200萬你，你俾我打一鑊，最好睇。」因此被網民諷林作淆底不敢上擂台。

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鍾培生則豪言，只要林作肯上台，無論輸贏都會送出100現金，但林作採一直都冇正面回應係咪上擂台，又聲稱「有三個月練習，唔贏都幾難」，鍾培生也即回應：「畀夠你四個月」。

林作昨日似加緊「備戰」，日前在社交平台上載練習片段並寫着：「我已經在備戰了—中國古拳法之金蛇纏絲手。辛苦寶貝了」，似乎有意應戰。

同場加映：林子善訪問