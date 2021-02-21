新冠肺炎︱新增20宗確診個案　19宗本地感染包括6宗源頭不明

新冠肺炎疫情持續，今日（21日）新增20宗確診個案，涉及9男11女，介乎1歲至85歲；包括1宗輸入個案、19宗本地個案，當中感染源頭不明個案有6宗，累計個案達10,869宗，另有逾十多宗初步確診個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲會見傳媒交代疫情最新情況。

新冠肺炎︱6宗源頭不明個案涉小巴司機，另有周大福售貨員確診。詳情即看：【下一頁】

初步確診︱長沙灣福源廣場一地產中介公司先後兩人染疫，全公司100人安排檢疫。詳情即看：【下一頁】

源頭不明｜66歲陪月員初步確診居藍田安田邨安健樓，其服務家庭須接受病毒檢測。詳情即看：【下一頁】

新冠肺炎｜筲箕灣明愛樂義學校再有6人染疫，一名替假員工曾於大埔匡智松嶺第二校工作。詳情即看：【下一頁】

新冠肺炎｜再多26名病人康復出院，30人情況危殆或嚴重。詳情即看：【下一頁】

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記者：曾卓鋒