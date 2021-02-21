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新冠肺炎｜再多26名病人康復出院　30人情況危殆或嚴重

社會 16:41 2021/02/21

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醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲（陳國峰攝）

新冠肺炎疫情持續，今日（21日）新增20宗確診個案，涉及9男11女，介乎1歲至85歲；包括1宗輸入個案、19宗本地個案，當中感染源頭不明個案有6宗，累計個案達10,869宗，另有逾十多宗初步確診個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲會見傳媒交代疫情最新情況。

庾慧玲表示，截至今日上午9時，醫管局錄得呈報個案29宗，過去24小時共有26名確診病人出院，至今共有10,388名確診或疑似病人康復出院。

庾慧玲指，現時醫管局正在使用1,224張隔離病床，佔用率49.4%；而負壓病房則有677間正在使用，使用率63.4%。

現時共有232名確診病人分別於24間公立醫院及社區治療設施留醫，其中18人情況危殆，12人情況嚴重，其餘202人情況穩定。

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記者：曾卓鋒

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