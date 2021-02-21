新冠肺炎｜筲箕灣明愛樂義學校再有6人染疫　一名替假員工曾於大埔匡智松嶺第二校工作

本港新冠肺炎疫情未回穩，今日(21日)新增20宗確診個案，19宗本地感染個案中，有6宗涉感染源頭仍不明。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君及醫管局總行政經理庾慧玲將召開疫情記者會交代。

今日新增本地個案中，有13宗與早前確診個案相關，包括筲箕灣明愛樂義學校再多4人確診，包括2名確診個案家人、1名學生及1名工作人員。

張竹君指有關工作人員2月19日至12日到筲箕灣明愛樂義學校替假工作，2月13日至15日曾到大埔頌雅路匡智松嶺第二校工作，該院舍院友及員工需安排檢疫。

另外，今日初步確診亦有逾10宗，有2人亦屬筲箕灣明愛樂義學校員工，經早前檢測找出。

本港昨日新增10宗本地個案及5宗輸入個案。本地個案中，有4宗為源頭不明，其餘6宗與本地個案有流行病學關連。詳情即看【下一頁】

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記者：陳正怡