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新冠肺炎︱6宗源頭不明個案涉小巴司機　另有周大福售貨員確診

社會 16:41 2021/02/21

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（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，今日（21日）新增20宗確診個案，涉及9男11女，介乎1歲至85歲；包括1宗輸入個案、19宗本地個案，當中感染源頭不明個案有6宗，累計個案達10,869宗。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲會見傳媒交代疫情最新情況。

張竹君指，6宗源頭不明個案包括一名紅色小巴日更司機，患者在2月18日發病，發病前曾駕駛荃灣麗城花園往返觀塘，以及青山道往返佐敦的路線，由於乘客與司機甚少接觸，傳播機會不大，其1名同事因曾共駕駛同一小巴須檢疫；亦有1名於油麻地和上環工作的周大福售貨員，發病期間曾上班，工作時有戴口罩，若沒有除口罩或長期接觸，相信傳播客人風險不高；另外2名退休人士和1名保安員確診。

最新餐飲防措施：

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記者：陳子謙

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