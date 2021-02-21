源頭不明｜66歲陪月員初步確診居藍田安田邨安健樓　其服務家庭須接受病毒檢測

▲ （陳國峰攝）

新冠肺炎疫情持續，今日（21日）新增20宗確診個案，涉及9男11女，介乎1歲至85歲；包括1宗輸入個案、19宗本地個案，當中感染源頭不明個案有6宗，累計個案達10,869宗。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲會見傳媒交代疫情最新情況。

張竹君表示，現時錄得10多宗初步確診個案，其中2人是筲箕灣明愛樂義學校工作人員，亦有一名66歲女士，居藍田安田邨安健樓，她是一名陪月員，在2月18日發病，其最後上班日期為2月11日，故傳染病期沒有上班，其居住的大廈屬強制檢測名單，早前有一個相同座向的單位亦確診，相信因環境污染出現傳播。她又指，會安排其服務家庭接受病毒檢測。

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記者：陳子謙