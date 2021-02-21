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新冠肺炎｜馬頭角羈留中心所有人士檢測結果陰性　明日起恢復探訪安排

社會 16:19 2021/02/21

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（經濟日報資料圖片）

馬頭角羈留中心一名41歲非法入境女子日前確診，入境處今日(21日)表示，知悉有關個案確診後，已安排馬頭角羈留中心所有被羈留人士及入境處人員檢測，全部結果均為陰性，中心明日(22日)起恢復探訪安排。

衞生防護中心上周五(19日)公布一名41歲非法入境女子確診，去年由越南偷渡到港，早前於銅鑼灣被捕後，2月5日轉送馬頭角羈留所，於2月6日曾檢測呈陰性，為12天後(2月17日)第二次檢測樣本呈陽性，為無徵狀個案。詳情請見【下一頁

入境處表示，早前按防護中心建議，即時暫停馬頭角羈留中心的所有探訪，徹底清潔及消毒所有羈留設施，並為中心內所有被羈留人士及入境處人員進行病毒檢測。

馬頭角羈留中心獲衞生防護中心通知全部樣本測試結果為陰性，亦按其建議於明日恢復所有探訪安排。為保持適當的社交距離及安排定時清潔探訪室，探訪的輪候時間可能會較長。

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責任編輯：陳正怡

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