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名牌卡奴｜初入職場狂買名牌裝「牌頭」　港男欠下10幾萬卡數無力償還

親子 16:46 2021/02/21

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熱門 陳法拉 靚太安樂窩 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮

港男初入職場怕同事看不起他，瘋狂碌卡買名牌，欠下十多萬卡數無力償還。

買名牌要量力而為，近日有網民在香港討論區發文，指弟弟剛出社會工作，怕被同事看不起，經常「碌卡」買名牌衫、褲及袋上班。樓主原以為弟弟每月有按時還款，怎料看到銀行信時才發覺他欠下十多萬卡數，每月只是償還最低還款額。

樓主在文中指出，弟弟今年剛剛出來工作，已有兩三張信用卡，經常說上班要有「牌頭」，不然會被同事看不起，「一工作還未出糧就買了很多名牌衫褲袋返工」。樓主事後上網查看價錢，估計弟弟花費了約5、6萬元，「原本以為他還得起就沒有理會他。」

隨後樓主又見到弟弟買了一隻昂貴的手錶，弟弟指出去見客，不可以被人看低。樓主逐追問弟弟有沒有能力還卡數，弟弟回答說沒有問題，但事主日前好奇打開銀行信件，才發現原來弟弟已欠銀行十四萬、十五萬元的卡數，「期期都只還 MIN PAY (最低還款額)，利疊利都不少錢……」事主指自己很害怕弟弟這樣下去會破產，但係又不好意思管他，於是發文求助。

帖文引來網民熱議，不少網民勸喻樓主不要幫弟弟還款：

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責任編輯︰王明芳

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