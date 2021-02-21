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星爺愛將｜傳68歲吳孟達急病入院 現腫瘤科留醫好友未能聯絡

娛樂 17:27 2021/02/21

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傳吳孟達急病入院。

星爺周星馳的最佳拍檔、現年68歲達哥吳孟達，近年因心臟病致身型消瘦不少，今日有傳媒報導，指收到消息，吳孟達近日秘密入院，並於腫瘤科留醫，並沒有跟朋友們聯絡，令一眾好友甚為擔心。

據報導指，達哥早前曾因心臟病到澳門求醫，日前返香港休息，而一向不想麻煩別人的達哥，甚少向圈中朋友告知病情，惟農曆年後身體狀況漸差，更有指達哥已因重病入院，目前在腫瘤科留醫，但傳媒未能聯絡上他。

達哥近年消瘦不少。

【星爺愛將】吳孟達重病康復久休復出　為李健仁中風感慨願為戰友籌款

事實吳孟達其實在2014年在河北拍劇時感染風寒，回港後又馬不停蹄為當時上映的電影《香港仔》做宣傳，由此導致心臟衰竭已曾入住ICU。

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吳孟達康復後，已十分注重生活健康。可是在2018年，達哥往馬來西亞為外父奔喪時，外型消瘦，更要由兒子攙扶而行，之後回港做心臟手術。

早前達哥在內地開工時突然心臟不適，但稍為休息後堅持繼續拍攝。後來達哥現身內地節目時，身型明顯消瘦許多，但氣色就已恢復不錯。

達哥談起身體近況，並指當年心臟因受病毒感染而出現很大問題：「那個時候真的甚麼都做不了，心裏面很多事情想做，力不從心，包括感覺幾年沒拍了，好像跟很多觀眾朋友距離愈來愈遠了。夜闌人靜的時候，感覺好像自己就要走了。沒想到還有機會寶強（王寶強）又請我，多活一陣子。」

星爺愛將｜吳孟達心臟重病後感力不重心　達哥憂慮：感覺好像自己就要走了

曾在開工時心臟痛至臉篬白。

達哥曾缺氧不適

早前電影《少林寺之得寶傳奇》發放花絮片段所見，有份參演此片的達哥在為電影拍攝海報時，擺出不同的Pose拍照，但就突然感到心臟不適。他本來忍痛繼續拍照，但最後也忍不住手搓胸口，並且站立都不穩，臉色漸變蒼白，可見身體仍未完成恢復。

達哥在節目《王牌對王牌》提起心臟大病後，復工拍電影《流浪地球》時，因要穿上近70斤的戲服後被吊在半空中，而令他感到缺氧不適。

他指，當時身體其實並未完全恢復，拍了兩天後已感到後悔，吊威也下來後更第一次哭了，一輩子裏第一次因為拍戲而哭。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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