媽媽辛酸｜疫症下ICU護士新手媽的故事　一張照片道出餵奶辛酸︰我愧對孩子

▲ 外國一位ICU護士媽媽感慨，做醫護工時長、染疫風險高，難以好好餵母乳及照顧孩子，對孩子深感愧疚。

在新冠肺炎疫症下，醫護人員終日埋首醫院工作，身為新手爸媽的醫護更難以照顧孩子。外國一名任職ICU護士的新手媽媽，在網上分享了一張身穿工作服，正在餵哺母乳的照片，並發文分享在疫情下身為護士新手媽媽，難以平衡工作和照顧BB，其辛酸不足為外人道。

ICU護士Mandi Tuhro在外國網站「Motherly」分享心聲文，並附上一張她身穿工作服，正在餵哺母乳的照片，形容這張照片總結了她作為新手媽媽的經歷。

我是一位無法讓BB入睡、無法讓BB增磅、無法無痛苦餵母乳、無法安慰BB的媽媽。

新手媽常自責︰我做得不好

在疫情下，Mandi成為一位新手媽媽，母性帶來的愛與喜悅是難以形容，但同時引發情緒波動、荷爾蒙失調、睡眠不足等問題。當中餵母乳是她最大的難題，令她感對相當自責。

作為一個新手媽媽，我對很多事情一無所知。連月來，因為母乳餵得不好，所以BB難以增加體重，令我陷入「我做得不好」的思想漩渦……

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

自BB出世後，Mandi經歷了無數個無眠的夜晚，堅持純餵母乳的她，由早到晚都醒來無數次，只為了安撫孩子入睡，兼忍受胸部疼痛去餵哺母乳。

擔心將病毒帶回家感染BB

不過，最令她焦慮是她的護士工作，她產假後返回醫院崗位，擔心有機會將病毒帶回家，令孩子染疫。她拍下一張相片去表達她的苦況，她在家中穿上護士服，頭部戴上全套保護裝備，才掀開護士服開始餵奶。

這個媽媽精疲力盡，BB是清醒著，她不讓BB哭出來。當別人問她的兒子能否安眠時，她總是尷尬地說不。因為疫情，她的哺乳顧問無法親自提供協助，儘管她已不斷嘗試，但一直無法做好。

為泵奶需不斷穿脫保護衣

Mandi返醫院要帶著工作袋、午餐袋、儲奶袋、呼吸器和錢包，「然後穿上護士服、鞋套、保護衣，戴上工業用的呼吸器，將頭髮包裹在帽子內，最後用口罩遮蓋臉頰。」縱然如此，Mandi仍會盡力抽空泵奶。

在繁忙的ICU中，我需要依靠其他同事幫助我看管其他病人，這樣我才能有足夠時間去泵奶。

Mandi以前對醫護工作感到自豪，但自為人母後，但對醫院工作變得懼怕，甚至形容為陌生而恐怖的地方。「我是照顧病情最嚴重的病人，但我仍要抽時間去泵奶，需要不斷穿脫保護衣……我總是渴望回家，我希望能平衡做好一個媽媽、一個妻子及醫護人員。」

你有育兒故事、讀書心得或親子好去處想分享，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦︰https://mewe.com/p/topick

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯︰王明芳