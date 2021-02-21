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破壞自然｜只因嫌天然岩石不適合休憩　大叔在屯門青大石澗建棺狀凳台

休閒消費 18:19 2021/02/21

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日前有行山客遊青大石澗時發現，一位叔叔用石屎建棺狀凳台。

位於屯門的青大石澗是港人熱門郊遊地，有溪澗、瀑布、平潭和遠足路徑。最近有行山客拍攝到青大石澗的天然岩石被人用英泥封蓋部份岩石，成為棺狀凳台，目的只是因為天然岩石坐起來不舒服，被指責破壞大自然。

山友 Ryan Wong昨日於facebook群組上「香港行山路綫及資訊谷」發文，指他在青大石澗行山時，看到一位叔叔「整緊石屎牆」，他旁邊有一桶沙石，疑為石牆材料。該名網民見狀詢問叔叔，石屎台是否由他製作，叔叔承認並指岩石形狀不好休憩，因此把它弄平。除了石屎台之外，叔叔更用石屎圍起區域，駁水管種菜，令網民大感驚訝。

建築工程師潘焯鴻則在個人facebook上發文表示，根據郊野公園條例第26條1款E項﹐這叔叔已犯干擾土壤罪行﹐漁護處有權拘捕及檢控。即使不屬郊野公園﹐地政署亦有相應公地管理的法律﹐同樣會招惹官非。他呼籲所有山叔山嬸及晨運叔嬸﹐不要干擾自然環境、堆砌人工枱凳、挖掘或填充土地、圍封部份位置或設置神壇﹐以身試法。

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責任編輯：王明芳

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