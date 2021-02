決戰二世祖｜林作穿女裝挑戰鍾培生 麥明詩發火鬧舊愛：別再踩低女性

▲ 林作晒女裝被麥明詩諷刺。

有「香港電競之父」稱號的富三代鍾培生,因為被愛出位的林作在其訪問下留言,指對方仿效他出動100萬玩新搞作,鍾培生不忿於是向林作下戰帖,開盤100萬打擂台。林作今日下午在社交平台宣布正式接受挑戰。

但因林作用上一個女裝模特兒公仔,又穿上高釵長衫來諷刺鍾培生,令林作前度麥明詩忍不住發火回應。

林作今午穿上開高釵的長衫,擺出迎戰姿態,並留言:本人正式宣佈:我接受挑戰。詳細資料需要和鐘生夾下,請大家稍候。Let’s go. No pussy. 我從未龜縮過。我係林作。打殘鍾培生計劃,由今日開始。」

▲ 林作今日正式接受挑戰。

麥明詩發火回應

可能林作用上「 No pussy」形容鍾培生,又擺了女裝公仔,麥明詩罕有在社交平台作出回應,以中英文留言:「你地兩個打還打, stop making sexist remarks. Vaginas are no weaker than penises. Your mothers had more courage and strength than both of you when they gave birth and raised you. Stop equating weakness and cowardice to women.」

麥明詩大意是叫林作別再有性別歧視的標記,陰道不會比陽具弱,又指二人的媽媽在生育時比他們兩個更有勇氣和力量,並叫林作不要再踩低女性。

傳鍾培生想接近麥明詩

其實麥明詩今日回應傳媒指跟緋聞男友跟盛勁為野餐一事,被問到有否留意前度林作與鍾培生的「100萬擂台戰」,麥明詩稱沒關心,但期待成事。

▲ 麥明詩已淡出幕前。(取自facebook)

同時有指傳鍾浩生因想接近麥明詩,才故意向林作挑釁,但麥明詩稱沒沒有對方的聯絡。

麥明詩入行以來,只有跟現做保險的林作過去一段情為公眾熟知,不過二人早於2016年已分手,林作現時高調與裕美拍拖,相反,麥明詩就一直未有新戀情。

