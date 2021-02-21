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離島行山｜政府擬建百公里環嶼遠足徑　正進行山徑網絡研究

社會 18:32 2021/02/21

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政府建議興建約百公里長的環嶼遠足徑。（發展局圖片）

發展局局長黃偉綸稱，政府已展一項研究，盼改善大嶼山遠足徑網絡，將透過連接現有山徑，及加建新遠足徑，整合成一條「環嶼遠足徑」，總長度約100公里。

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黃偉綸今（21日）發表網誌，稱「可持續大嶼辦事處」正於區內發展基建設施，以東涌東填海區為例，政府已預留土地建造海濱長廊，長約4.9公里；長廊會引入生態海岸線，讓海洋生物有合適環境棲息，生物多樣性可提升。

他又稱，東涌河未來將建設河畔公園，改善居民生活環境。另外多條越野單車徑已完工，包括擴建梅窩越野單車徑、建造練習場，以及芝麻灣單車徑等項目。

他稱政府會繼續加緊推動發展項目，同時推動大嶼山保育，認為「大嶼山保育基金」落實後，會提升環境實力、保育文化和鄉郊特色，實現區內可持續發展。

政府2018年宣布，成立10億元「大嶼山保育基金」，其中5億元用於小型改善工程，另外5億元用於保育項目。

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責任編輯：吳卓峰

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