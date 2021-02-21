新冠肺炎｜筲箕灣明愛樂義學校再增確診個案　學校暫不開放待員工檢測陰性才返校

▲ （經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎疫情未回穩，今日(21日)新增20宗確診個案，19宗本地感染個案中，有6宗涉感染源頭仍不明。筲箕灣明愛樂義學校再多4人確診，包括2名早前確診學生的家人、1名學生及1名工作人員，另亦有2名員工初步確診。詳情請見【下一頁】

明愛樂義學校助理校長翁啟業回覆TOPick查詢時表示，新增確診員工屬替假社工，最後上班日為2月18日，負責照顧中度智障學生，而另外兩名初步確診員工屬院舍固定職員，包括一名住宿部社工，最後上班日為2月14日，及後一直放大假；另一人則為服務員，負責清潔工作，最後一日上班日為2月13日，而新增確診的13歲學生則與早前確診學生同房。

他稱，校方早前曾數度參與政府定期院舍檢測，對上一次檢測為2月初，員工學生檢測結果都呈陰性，而確診替假員工上班時有量體溫，體溫正常，入校亦需清潔消毒雙手；又指一直要求職員除進食外的時間，都須戴上口罩，校內飯堂亦有間隔，規定職員進食時不可交談等。

翁啟業表示，自出現首宗確診個案後，已有8名同房學生安排檢疫，住宿部共40名職員亦陸續需要檢疫，校園亦暫時不作開放；衞生防護中心會安排全校教職員進行檢測，待日後再返校工作時亦需有陰性檢測證明。

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記者：陳正怡