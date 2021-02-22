巴士安全｜九巴冀年內增聘800車長　特別更工時縮至13小時

▲ 九巴透露，今年計劃增聘800名車長，以配合將車長特別更工時縮減至13小時的目標。（程志遠攝）

2018年大埔公路九巴翻車事故至今3周年，喚起社會關注專營巴士安全問題，運輸署同年修訂巴士車長工時指引，包括特別更車長工時不應逾14小時。九巴透露，今年計劃增聘800名車長，以配合將車長特別更工時縮減至13小時的目標，料涉及開支近2億元。新巴城巴則指，已於去年首季，已把為數不多的特別更份工時限制於13小時內。

2018年2月10 日，一輛九巴在大埔公路發生車禍，釀成19人死、逾60人傷。政府其後成立「香港專營巴士服務獨立檢討委員會」，希望改善專營巴士服務；運輸署在同月23日修訂《巴士車長工作、休息及用膳時間指引》，規定巴士最長更次時間及駕駛時間縮減至12小時及10小時，而特別更最長工時不應超逾14小時。

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九巴傳訊及公共事務部主管林子豪接受本報專訪時表示，即使運輸署修訂巴士車長工時指引後，但認為情況仍不理想，故一直探討將特別更工時縮短至13小時，惟去年初遇上新冠肺炎疫情，政府停止駕駛考試近5個月，令約500名培訓班司機無法考牌升任車長，因此未有最終定案。

他續指，隨着疫情開始緩和，期望運輸署可盡快恢復駕駛考試，除了讓完成培訓的500名司機應試，亦會另外增聘約300名車長，以配合今年內將車長特別更工時縮減至13小時的目標。他強調，有關改動不會影響車長收入，初步估算將增聘近1成人手，開支涉款近2億元。

汽車交通運輸業總工會九巴分會主任黎兆聰表示，疫情下巴士班次已大幅削減「特別更」，自去年12月起大部分車長工作時間僅約8小時，最多加班1至2小時，收入減約三分一，所以早前超班工作已不成問題。他又指，部分「特別更」車長反映公司編更混亂，被迫「甩更」或會遭到紀律性懲罰，希望公司可以正視有關問題。

立法會交通事務委員會副主席、民建聯陳恒鑌表示，對於九巴有關方案表示欣賞，相信能夠減輕巴士車長辛勞情況，又指「特別更」具必要性難以取代，希望當巴士公司經營環境改善後，可以逐步減少「特別更」人數。他又明白，在增加人手下會令開支增加，巴士公司無可避免要加價，希望政府可運用「免隧道費基金」，以減輕乘客所需承擔的車費加幅。

立法會前議員譚文豪則形容，九巴決定縮減最高工時是正確方向，但較關注車長編更問題，擔心不少車長仍面對「追更」問題，即使減少工時，但人體的生理時鐘難以適應「追更」只會變得更疲累，希望巴士公司可以定立一個定時的工作時間表。

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記者：陳子謙