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初步確診︱長沙灣福源廣場美聯集團兩名IT員工染疫　屬後勤辦公室不接觸客戶

社會 21:38 2021/02/21

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消息稱美聯集團位於福源廣場的辦公室，至少兩名員工先後確診。（資料圖片）

本地疫情持續，今日（21日）新增逾10宗初步確診，包括一名IT文員，據了解屬長沙灣福源廣場美聯集團一名後勤辦工室員工。美聯集團發言人稱，已全額資助涉事辦公室所有員工檢測，除確診個案外，全部人已證實呈陰性反應。

消息稱美聯集團位於福源廣場的辦公室，至少兩名員工先後確診。二人均為從事IT工作人士，惟不屬緊密接觸者，整間公司100人需安排檢疫。

美聯集團指出，位於福源廣場的辦公室，2月10日及20日有資訊科技部門員工確診，也正在接受治療。美聯指這是其中一個後勤辦公室，確診者跟客戶無接觸紀錄。集團於2月10日之後，已全額資助辦公室員工檢測，除確診個案外，皆已證實呈陰性反應。

美聯集團稱，受影響的辦公室已於本月，兩次進行霧化消毒清潔。集團已啟動「A、B更」輪班工作，安排同事每周分組留家工作，其他辦公室、所有部門及運作維持正常。

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記者：吳卓峰

 

 

 

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