教大獲李嘉誠基金會資助推網上互動教材　教小學生唱出乘數表

▲ 教大推出小學數學科網上教材「數動智多Sing」，圖為「四的乘法」課題動畫截圖。（教大提供）

新冠肺炎疫情下網上教學成新常態，香港教育大學在李嘉誠基金會支持下，推出名為「數動智多Sing」的網上互動教材，製成30條歌謠動畫短片，教授小學數學重要概念，網上教材將分階段上載至計劃網站，免費供全港學校及公眾使用。教大亦正籌備一系列網上教材，涵蓋中文、英文及常識等學科，以支援學界應對網上教學的新常態。

教材由教大教學科技中心專家團隊負責製作，以易唱、易記、易明的歌謠為主軸，配合動畫，共製作成30條，每條長1至4分鐘的短片，由淺入深介紹多個重要的小學數學概念。

首批上載的3條短片，其中教授「四的乘法」的動畫以歌謠教學生背乘數表，配以超人「打怪獸」情節。

30首歌謠均由教大畢業生、現職小學數學及音樂教師的黃諾雯創作，並由教大教學科技中心學術統籌及數學與資訊科技學系助理教授張家麟親自操刀，將艱深的數學概念轉化成琅琅上口的歌詞，以確保教材切合小學生的學習需要。團隊又邀得香港設計師協會參與製作，提升歌曲及動畫的質素，令作品更加生動有趣。

短片涵蓋小一至小六的數學課程，包括小一的加法、長度和距離；小二的乘數表和角的認識；小三的除法和分數；小四的四邊形的性質、周界和面積；小五的簡易方程和小六的容量和體積等。學童即使在家學習，亦能輕易理解及掌握基本的數學概念，與課堂教學相輔相成。

▲ 教大推出小學數學科網上教材「數動智多Sing」（教大提供）

教大校長張仁良表示，教材正好回應網上教學日趨殷切的需求，他強調愉快學習的重要，指教大早前成功推出中史及中文動畫教材，深受學界歡迎，是次更進一步將教材拓展至數學科，並加入唱誦元素，冀以生動方式提升學習興趣，助學童在短時間內掌握數學概念，打好數學根基。教大將於周四（25日）計劃啟動禮，邀請學生、教師及家長代表分享試用感受。

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責任編輯：馮琪雅