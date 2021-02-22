創意課堂│小學生化身一日校長老師　體驗教學困難展創意

▲ 福建中學附屬學校在2月初舉行小老師日，五年級生石卓妍（右）負責扮演一日小校長，向學生致辭和巡視課堂。左為校長徐區懿華。（陳永康攝）

疫情下有直資小學舉辦了「小老師日」，放手讓約40名學生擔任小校長和小老師，運作學校一日，在網上向同學們授課，老師只從旁輔助。擔任小校長的小五女生親自撰寫演講辭，又進入不同課堂巡課，當一天的校長，令她反思到自己平時上課不夠積極，更深深體驗到校長的工作真是辛苦。而一般學科以外，也有小老師在課堂表演、教授魔術，紛紛將自己的興趣與同學分享。

學校期望學生能發揮創意、溝通和解難能力，體驗教學之後，會對老師的付出感恩。

直資小學福建中學附屬學校在2月初舉行了一日「小老師日」，安排學生自行運作學校一日，於網上向同學們授課。學校選出了6名學生擔任小管理層，有小校長、小訓輔主任和小教學主任，負責致辭、訓話和巡堂，另外34名小老師則按自己興趣準備教學內容，開班授課，讓有興趣的學生報讀。

五年級生石卓妍在小老師日梳起一把長直髮，穿了一條長裙，以一口流利的普通話向全校學生致辭。打扮成熟的她在這一天被委任為小校長，除了需要在活動開始前準備講辭，預先錄影好演講片段，在課堂中間亦宛如真正的校長一樣需要巡堂，檢視學生紀律，給予老師和學生評語。

寫講辭錄演講片段 重拍13次

她說平時看到校長埋頭苦幹，就想扮演她一日，試試校長究竟是做甚麼工作，是不是那麼辛苦。她之前想像校長工作是與老師一同舉辦活動、上台演講一下生活經驗、分享自己的事，當過校長後發現是她的工作真是辛苦︰「因為要了解學生的學習態度、上課時的情緒，活動前又要與老師一同準備。」

她在活動前就要自己寫講辭，內容是想鼓勵同學參與小老師，享受學習的過程，寫好後交給老師修改，活動當天早上她要錄影演講片段，重拍了足足13次，「有時讀錯字，有時眼神唔集中。」而在巡堂期間她也要留意着同學上課時的反應，若有同學表現不積極，她要尋找一個適當的時機插入講話。

巡堂過後，她從另一角度看到平時的自己︰「我平時上課有少許害羞，怕答錯問題尷尬，今日看到同學也是一樣，有老師點名答問題，他的反應是『我唔識答喎』，需要小老師鼓勵他不要害羞。」她反思到自己上課時不夠積極，「我無舉手但老師會選我出來，惟有盡量答，之後上課會勇敢啲答問題。」

▲ 福建中學附屬學校小四生陳梓維在小老師日表演和教授魔術，期間還要管理課堂秩序。（陳永康攝）

5分鐘英文魔術班 籌備一周

今次活動有34名同學擔任小教師，小四學生陳梓維是其中之一，與2名小教師一同開辦了一課英文魔術班，每人負責表演和教授一個魔術，陳同學表演的是將桌上硬幣變走，穿起筆直西裝的他就是個魔術師，一聲咒語，蓋上玻璃杯，硬幣就失去蹤影，贏得屏幕另一面同學們的掌聲。

陳梓維說，自己已經學習魔術2年多，都是從網上片段慢慢學，今次選擇在小老師日教魔術，是想同學都對魔術有興趣。整個表演和講解歷時5分鐘，陳同學全部都以英文完成，當中準備和練習授課的過程花了一個星期，主要是練習魔術表演，而由於平時上課已習慣使用英文，這方面花1日練習就可。

教傳統英文科 手法新穎有趣

授課期間陳梓維多次問同學問題，大家的反應都很熱烈，紛紛出聲。身為小老師的他同樣需要控制課堂紀律，「大家先將電腦靜音」，再點名答問題。上課後陳同學稱，原來要控制課堂紀律殊不容易，當同學反應踴躍時就不會舉手，他只能出此策，想到老師平時控制紀律都可能辛苦，自己也會多加留意。

有學生任教創意科目，而小五生許喬則教授傳統的英文學科，但手法新穎有趣。她自製了一本內藏摺紙作品的書，配合一本兒童書，教授同學如何寫英文故事，她說：「寫故事就像做蛋糕一樣『焗』出來，需要加上不同材料。」

▲ 小五生許喬自製摺紙書，配合一本兒童書，教授英文作文。（徐紹軒攝）

校長指，見到老師和學生都樂在其中，希望未來舉辦面授版的小老師日，詳情請看：【下一頁】

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記者：徐紹軒