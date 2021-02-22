創意課堂│小學生老師想盡創意方法教書　校長老師感驚喜

▲ 福建中學附屬學校舉辦小老師日，有擔任小老師、小校長等職位的同學都不約而同表示，感受到平時老師教書的辛苦。（徐紹軒攝）

不少學校的小教師都是由高年級學生擔任，輔助同級或低年級學生學業。福建中學附屬學校在2月初舉辦小老師日，騰出一天時間讓學生化身小校長、小老師，親自計劃和授課，運作學校一日。詳情請看：【下一頁】

校長徐區懿華表示，是次活動旨在讓同學發揮溝通和解難能力，老師見到學生用不同創意方法教學，甚至有小一學生教非洲鼓、或拿着模型教人體結構，印象十分深刻。

徐區懿華說，學校一直都有舉辦小教師日的概念，讓學生運作學校一日，除能夠讓他們發揮溝通和解難能力，老師作為學生體驗教學，或會有衝擊。今次活動實際籌備了約一個多月時間，收到70多份學生準備的教學計劃，並按計劃書內容和新穎程度選出34名小老師。

▲ 有老師表示，擔任小老師的同學展示不同創意和能力，印象深刻，如小一生陳爾迪（圖）選擇教授同學人體結構。（學校提供相片）

指學生創意 比想像有驚喜

活動成功舉辦後，徐區懿華認為結果頗令人滿意，見到老師和學生都樂在其中。而有擔任職位的同學都不約而同表示，活動後比較明白老師的想法，能從老師的角度去回想平日學習態度和表現，對老師的付出更多了一份感恩的心。

而在學校角度，徐區懿華指同學的創意和能力比想像更有驚喜，例如有同學想到用摺紙書教寫作，有老師又表示有小一生報名要教非洲鼓，甚至有小一生拿着模型教人體結構，表現令人深刻。

她指，學校已暫定5月會再舉行活動，希望屆時學生能夠以面對面向同學授課，相信效果會再不同。

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記者：徐紹軒