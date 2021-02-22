巴士安全｜新巴城巴加裝駕駛輔助系統　逾240車作先導測試

▲ 新巴城巴240多輛巴士加裝駕駛輔助系統（ADAS）進行大規模先導測試。（新巴城巴提供）

政府成立的「香港專營巴士服務獨立檢討委員會」在2019年發表報告，向運輸署及專營巴士公司提出45項建議，保障乘客及車長安全。新巴城巴表示，除了已落實完成或正在推展報告中的多項建議，包括全面落實運輸署修訂的巴士車長工時指引等；最近亦為行駛機場及北大嶼山的240多輛巴士加裝駕駛輔助系統（ADAS）進行大規模先導測試，進一步提升巴士安全。

ADAS主要涉及3個系統，分別是前向碰撞預警、車距檢測預警及車道偏離系統。這些主動安全裝置能為車長提供實時的行車資訊作參考，讓車長及時調整車速、車距和方向。系統亦有偵測駕駛員狀態監察功能，用人工智能分析車長臉部特徵，當車長於駕駛時出現疲勞或分心，便會向車長發出提示，令車長的注意力返回前方路面。

新巴城巴強調，一向十分重視巴士安全，恆常有機制檢視及監察各項與車務、巴士保養、僱員培訓，以及招聘人手相關的安全措施；同時按照委員會的建議，落實加強巴士安全的可行措施，加強安全及風險管理。

運輸署指，現時大多數建議均已落實完成或正在推展，會繼續與專營巴士營辦商跟進有關建議進展。委員會部分建議成為署方的恆常措施，包括在合適的現有雙層巴士加裝「電子穩定控制系統」和「車速限制減速器」，以及在上層座椅加裝安全帶等。

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記者：陳子謙