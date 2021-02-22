巴士安全｜巴士乘客強制戴安全帶　當局指審慎考慮

▲ 運輸署曾於2019年就應否強制巴士乘客佩戴安全帶進行檢討，目前認為應審慎考慮。（程志遠攝）

目前本港法例規定私家車、的士、小巴及貨車乘客必須佩戴安全帶，違例者可被罰款及監禁，但規定未涵蓋巴士乘客。運輸署曾於2019年就應否強制巴士乘客佩戴安全帶進行檢討，目前認為應審慎考慮，因並非所有巴士都配備安全帶，施加強制規定涉及是否切合實際的問題，加上巴士容許乘客站立，執法或會為巴士車長增添壓力。

署方又指，在決定安裝和佩戴安全帶規定應否擴展至專營巴士時，會考慮不同因素，例如安全效益、技術和法例執行的可行性、乘客佩戴安全帶的責任誰屬問題、對車輛運作、乘客及業界的影響、持份者的意見及成本或效益分析等，並會參考外國的做法。

運輸署在深入研究有關問題的同時，將與專營巴士營辦商合作，積極推廣在專營巴士佩戴安全帶。隨着專營巴士營辦商在安全帶加裝計劃上繼續取得進展時，會與道路安全議會、警務處和專營巴士營辦商合作，進一步加強相關的乘客教育及宣傳。

此外，運輸署正於8條專綫小巴路線進行概念驗證試驗，在安全帶鎖扣上會加設裝置，偵測佩戴安全帶狀況，並於小巴增設的顯示燈或顯示屏發放。署方預計試驗於今年3月底完成，隨後會視乎技術研究結果，考慮將技術方案推廣至其他專綫小巴，以及應用在其他公共交通工具上。

記者：陳子謙