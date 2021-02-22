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毛孩受驚│新春非法放煙花猖獗　有小狗疑受驚口部流血鸚鵡嚇到飛走

社會 07:00 2021/02/22

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初一至初四共194宗非法燃放爆竹煙花，有小狗疑受驚受傷或走失。

牛年伊始，新冠疫情下政府再次停辦農曆年煙花滙演，民間卻「今夜煙花璀璨」，新春期間全港多處均有人非法燃放煙花，卻連累一眾「毛孩」擔驚受怕，重則流血受傷。網上一些關注動物的團體，連日發布多個貼文，指不論寵物及流浪動物，均遭非法煙花嚇至走失受傷，甚至自殘。有動保人士批評相關行為「自私」，新年非法放炮仗和煙花情況一直存在，但警方鮮有介入執法。

非法燃放煙花情況猖獗，甚至公然在市區亂放煙花，年初一凌晨先由一眾車手「打響頭炮」，在沙田火炭有近50部私家車疑非法賽車，其間燃放多枚煙花慶祝，場面誇張；此後數天，元朗、啟德、黃大仙、將軍澳等俱有煙火綻放，甚至遺留煙花箱在地。

Facebook（fb）專頁「香港動物報」指，不少市民寵物被震耳欲聾的爆炸聲嚇怕，有小狗疑驚慌下導致口部流血，令狗主心痛不已，亦有人在亞皆老街狗公園旁放煙花，多隻狗受驚亂走流血。

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十八區動保專員麥志豪表示，每逢新年本港都有人非法放炮仗，他坦言今年情況並非特別嚴重，只是問題長期存在，一直啞忍。他舉例指自己亦住村屋，過往曾多次就非法放炮仗和煙花等報警，但認為警方調查未夠積極，鮮有人因違法放煙花炮仗被捕，形容是匪夷所思，「新年都會抄吓牌」，即使不是從保護動物的角度出發，但亦是犯法，促請警方加強執法。

他解釋，動物聽覺比人類敏感，家養寵物尤甚，「佢哋聽過最大聲就係屋企部電視，間唔中行雷巨響都會嚇親」，而流浪動物受驚亦會亂走，衝出馬路釀意外。

屯門區議員張錦雄稱，新春期間屢接獲街坊投訴指有人燃放煙花，連日來射個不停，「好似開槍咁響」，部分投訴亦涉走失動物，「鸚鵡嚇到飛走」。他亦指已多次就事件要求警方執法。

愛護動物協會回覆查詢指，年三十於荃灣區尋獲一隻大型犬，疑受驚在街上流連，並被樹枝纏着，職員透過晶片聯絡狗主接回狗隻，狗主於初一接回狗隻，惟該狗隻同日晚上因村民放炮仗受驚跑走，愛協督察再在街上尋回該狗隻。

警方指，今年年初一至年初四共接獲194宗發現非法燃放爆竹及煙花的報案，暫時沒有人被捕。漁護署表示，轄下各動物管理中心在今年2月11日至15日間，無收到因非法燃放煙花而導致附近動物受驚、走失及受傷的投訴。

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記者：蘇文軒

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