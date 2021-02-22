動物天性怕巨響　獸醫指長時間受驚致焦慮恐變身體病

▲ 有獸醫指如動物長期接觸突然巨響，焦慮感會加劇，影響身心健康，心病恐變身體病。（資料圖片）

新春期間本港多處有違法燃放煙花炮仗情況，令家中寵物受驚，一眾疼惜動物的主人均心痛不已。有獸醫指，動物懼怕巨響是天性行為，如長時間受怕或會引致焦慮，長遠會影響動物身心健康，但亦要視乎個別動物情況作出安撫，否則有機會傷及主人。

人面對突然巨響也會感到不安，其實動物亦然，易因不適應及被嚇壞受驚。獸醫黎昌生解釋，動物害怕巨響是天性行為，特別是一些低音、空中發出的巨響，容易聯想到是行雷，「試想像大自然，行雷係類似一個警告，伴隨着災難，行完雷落大雨要搵地方避，雷擊亦可引致火災」，本能反應令動物害怕巨響，想找個安全的地方躲起來。

黎昌生續指，個別動物如仍保留野性，或屬「神經質」的一類，則會可能感到焦慮而出現自殘、失禁行為，亦是天性的一種。雖然燃放煙花發出的聲響只有一段短時間，如動物長期接觸突然巨響，焦慮感加劇，影響身心健康，心病變成身體病，最嚴重或會有膀胱炎。

他建議主人如察覺寵物平日已懼怕行雷，要留意牠們的行為，如只是一般吠叫不用太過憂慮，可稍為分散其注意力；反之持續出現亂跑、自殘等嚴重行為，主人亦難以安撫的情況下，有需要可聯絡獸醫開藥鎮靜處理。

外國亦曾出現大量雀鳥疑被煙花驚嚇，集體暴斃死亡的事件。意大利羅馬一個車站附近出現大量雀鳥屍體，布滿在街道上，有國際動物組織估計與當地人燃放鞭炮和煙花有關，雀鳥受到驚嚇而死亡。

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記者：蘇文軒