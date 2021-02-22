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傳統煙花爆竹涉安全禁燃放　議員斥最離譜聖誕都放

社會 07:03 2021/02/22

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燃點爆竹一直是華人民間傳統，惟現時本港已嚴禁非法藏有及燃放煙花爆竹。（資料圖片）

新冠疫情下本港今年停辦農曆年煙花滙演，本港多處有市民在非法燃放煙花，煙火巨響令動物受驚受傷，引起社會關注。燃點爆竹一直是華人民間傳統，究竟相關習俗因何而來？有說目的是驅魔避邪，傳說年獸會在每年除夕出沒，但牠怕紅色、火光和巨響，因此燃點炮仗便可嚇退年獸，久而久之便成為傳統習俗。

現時香港明令嚴禁非法藏有及燃放煙花爆竹，屬刑事罪行，根據《危險品條例》，任何人如非法藏有或燃放煙花爆竹，一經定罪，最高可被罰款25,000港元及判監6個月。

有關禁令源自1967年六七暴動。當時有暴徒利用炮仗及煙花內的火藥，製造數千個土製炸彈，造成嚴重的人命傷亡及破壞，港英政府決定收緊火藥管制，在1987年9月8日頒令，禁止市民藏有及燃放煙花爆竹。

至暴動結束後，政府基於安全和治安的原因，無意解除該禁令，並將條例擴大至嚴禁進口，避免危害公眾及社會安全。之後十多年鑑於社會有聲音要求解禁，政府於是在1982年開始，逢年初二進行煙花滙演作為本港新春節慶活動。

話雖如此，本港不少鄉郊和新界很多地方過去幾十年都有非法燃放煙花。話雖如此，本港不少鄉郊和新界很多地方過去幾十年都有非法燃放煙花。屯門區議員張錦雄表示，據他了解鄉郊一向有相關傳統習俗，如因傳統、祭祀等情況放煙花尚可理解，但近日片段可見，大部分人只為娛樂嬉戲用途，在休憩公園甚至民居附近燃放，「最離譜聖誕都放」，遠遠超出傳統文化範疇，影響社區安寧，增加火警風險。

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記者：蘇文軒

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