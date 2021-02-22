夏寶龍：落實「愛國者治港」須堅持5大原則　完善選舉制度須由中央主導

▲ 港澳辦主任夏寶龍。

全國政協副主席、港澳辦主任夏寶龍今日出席在北京舉行的「完善『一國兩制』制度體系，落實『愛國者治港』根本原則」專題研討會開幕式，並發表講話【全文】。他指出，「愛國者治港」是「一國兩制」方針的核心要義，夏寶龍在講話中為「愛國者」定調，又提出落實「愛國者治港」5大原則，其中提到，完善有關選舉制度必須在中央的主導下進行。

夏寶龍在講話中表示，「愛國者治港」就是回歸祖國後的香港要由愛國者治理，香港特區政權要掌握在愛國者手中；「愛國者治港」是香港回歸祖國這一歷史巨變的必然要求；「愛國者治港」是全面準確貫徹「一國兩制」方針必須遵循的根本原則。強調堅持「愛國者治港」是關係到「一國兩制」事業興衰成敗的重大原則問題，容不得半點含糊。

夏寶龍認為，反中亂港分子之所以能在「一國兩制」下的香港興風作浪、坐大成勢，原因是多方面的。其中一個直接原因，就是「愛國者治港」的原則還沒有得到全面落實，香港特區尚未真正形成穩固的「愛國者治港」局面。

夏寶龍強調，要堅持「愛國者治港」的客觀標準。至於如何判斷一個人是否愛國者，夏寶龍引述鄧小平稱，「愛國者的標準是，尊重自己民族，誠心誠意擁護祖國恢復行使對香港的主權，不損害香港的繁榮和穩定。」

他指出，愛國者與反中亂港者所作所為的區別，主要表現在3個方面：

1．愛國者必然真心維護國家主權、安全、發展利益。反中亂港者則相反，不僅不會維護國家主權、安全、發展利益，還會蓄意從事危害國家主權、安全、發展利益的活動。不從事危害國家主權安全的活動，是對愛國者最低的標準。不是愛國者包括那些利用各種手段歇斯底裡地攻擊中央政府、公開宣揚「港獨」主張、在國際上「唱衰」國家和香港、乞求外國對華對港製裁施壓的人，以及觸犯香港國安法的人。

2．愛國者必然尊重和維護國家的根本制度和特區的憲制秩序。維護憲法的權威和尊嚴是對每一位中國公民的必然要求，也是愛國者的行動準則。實行社會主義民主的中國，可以允許有不同政見，但有條紅線——絕不能允許做損害國家的根本制度。挑戰國家根本制度、拒不接受或刻意扭曲香港憲制秩序者，不在愛國者之列。

3．愛國者必然全力維護香港的繁榮穩定。「攬炒派」不管是在街頭，還是在立法會、區議會，都絕不是在維護香港的繁榮穩定，相反，他們是香港繁榮穩定的破壞者，不在愛國者之列。少數反中亂港分子，是「一國兩制」的破壞者，不能允許他們染指特區政權。現在不允許，將來也不允許。

夏寶龍強調，「愛國者治港」絕不是要搞「清一色」。他認為，香港中西文化交融，社會多樣多元，一部分市民由於長期生活在香港這樣的資本主義社會，對國家、對內地了解不多，甚至對國家、對內地存在各種成見和偏見。又指對這些人的取態，中央是理解和包容的，也堅信他們會繼續秉承愛國愛港立場，與反中亂港分子劃清界限，積極參與香港治理。

他續指，在香港特區政權架構中，身處重要崗位、掌握重要權力、肩負重要管治責任的人士，必須是堅定的愛國者。在愛國標準上，對他們應該有更高的要求，包括：

(1) 全面準確貫徹「一國兩制」方針。要深入系統地學習領會「一國兩制」方針的精髓要義，並善於運用「一國兩制」理論，分析、解決香港面臨的各種困難和問題。

(2) 堅持原則、敢於擔當。在涉及國家主權、安全、發展利益和香港長期繁榮穩定的重大原則問題上，掌握特別行政區管治權的人必須勇敢站出來，站在最前列，把維護「一國兩制」作為最高責任。

(3)胸懷「國之大者」。要站在中華民族偉大復興的戰略高度和國家發展全局，謀劃香港的未來，辦好香港的事情，推進「一國兩制」實踐。必須拋開一切猶豫和搖擺，抓住祖國全面推進現代化建設的戰略機遇，把背靠祖國與面向世界結合起來，把國家所需與香港所長結合起來。

(4)是精誠團結。激發全社會的正能量，從而形成愛國者治港的強大力量和聲勢。

夏寶龍又提出，落實「愛國者治港」原則要完善相關制度。而落實「愛國者治港」原則需要多措並舉、綜合施策，其中最關鍵、最急迫的是要完善相關制度，特別是要抓緊完善有關選舉制度，確保香港管治權牢牢掌握在愛國愛港者手中。為此，必須堅持以下原則：

第一，必須嚴格依照憲法和基本法辦事。進一步完善香港的選舉制度，就是在憲法和基本法規定的框架內，在總結香港回歸以來「一國兩制」實踐經驗教訓的基礎上，堵塞有關法律漏洞。香港的選舉制度要實現這樣的效果：既充分尊重公眾的民主權利，又切實維護國家主權、安全、發展利益；既尊重和保障香港依法享有的高度自治權，又切實保障中央對香港的全面管治權；既保證各類選舉的公正、公平、公開，又切實有效地阻止反中亂港分子、國際反華勢力的政治代理人進入特別行政區政權機關。

第二，必須尊重中央的主導權。創設特別行政區、建立特別行政區的制度，權力在中央。選舉制度是香港特別行政區政治制度和政治體制的重要組成部分，完善有關選舉制度必須在中央的主導下進行。在完善有關選舉制度的過程中，中央政府必定會與特區政府深入溝通，並充分聽取香港社會各界的意見。

第三，必須符合香港實際情況。香港選舉制度絕不能簡單照搬或套用外國的選舉制度。符合香港實際情況、有利於維護國家安全和保持香港長期繁榮穩定的選舉制度，就是最好的制度。

第四，必須落實行政主導體制。香港實行的是以行政長官為核心的行政主導體制。行政長官在特別行政區政權架構及其運行中處於主導和核心位置。完善選舉制度，要多考慮如何改善行政與立法機關的關系，不斷提高特別行政區政府的施政效能，提升特別行政區的治理能力和水平，促進良政善治。要多考慮如何推動實現定分止爭、凝聚共識，從而把各方面力量匯聚到發展經濟、改善民生這個第一要務上來。

第五，必須有健全的制度保障。「愛國者治港」必須落實在制度上。要完善有關制度體系，拿出管用的辦法，確保特別行政區行政、立法、司法機構的組成人員以及重要法定機構的負責人等，都由真正的愛國者擔任。重要崗位在任何情況下都不能讓反中亂港分子佔據。

夏寶龍強調，完善香港選舉制度，目的也是為了保障香港民主制度更健康、更順利地向前發展。發展香港民主制度不能背離「愛國者治港」這一根本原則。

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記者：林曉君