【是但求其愛】盧鎮業X談善言拍MV戀情交錯　黃溢濠+陳漢娜逐一數Eason金曲【有片】

▲ 由小克填詞、林家謙作曲、陳奕迅（Eason）主唱的《是但求其愛》邀得麥曦茵執導，並找來盧鎮業（小野）、談善言、黃溢濠及陳漢娜（Hanna）演出。

由小克填詞、林家謙作曲、陳奕迅（Eason）主唱的《是但求其愛》榮登ViuTV的《CHILL CLUB推介榜》2021年第7周榜首位置，大受樂迷歡迎。

《是但求其愛》的MV邀得麥曦茵執導，並找來盧鎮業（小野）、談善言、黃溢濠及陳漢娜（Hanna）演出，一眾演員接受TOPick訪問分享演出感受。

（盧鎮業：L；談善言：T；黃溢濠：W；陳漢娜：C）

【是但求其愛】執導MV拆解各種愛情關係 麥曦茵分享被Eason感動過的歌【有片】

▲ （取自IG）

‧你認為歌名的意思是甚麼？

L：一語雙關的道出了「愛」的複雜性和流動性，既可輕散、亦會情深。

T：人對愛或自身的不確定，既想要某人的愛又不知對誰求愛。

W：是，但求其愛。

H：我是，但求其愛。因為我覺得這首歌就像跟對方、你說一些說話，一些關於自己和愛的感受。這首歌內可以是你也可以是我，這個我可以是不同的人，講述希望被愛或愛人的一些事。

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▲ （取自IG）

‧聽歌後有何感受？

L：記得第一次聽是在拍攝前兩天的深夜，當時把房燈關掉，閉上雙眼專注地聽，期間留意到自己的表情會不其然地隨著歌起變化。在那幾分鐘，如跟一個萍水相逢的新朋友傾了個很長的偈，到張開眼時，感覺如釋重負。

T：Eason的歌聲令人有醉音，頭兩句已經將我的情緒拉入首歌，加上編曲和歌詞令人有一種一聽再聽，好像會不斷發現到不同感覺不同的領會，溫柔和浪漫，傷悲又無奈，是我近年最喜歡Eason的歌。

W：Eason的聲線加上小克的歌詞，令人十分容易代入歌曲中的故事。這首歌最有趣的地方是你在不同的心情下聽，就會有不同的解讀。有時聽起來會有一種令人摸不透的曖昧感覺，就像一段段不同的關係。

如果以MV故事來解讀，我認為每一個角色都可以是同一個人，也可以是不同的人，可以是不同時期的「我」，「她」為了迎合「我」，最後只會失去了「她」自己，也就失去了當初令我喜歡「她」的原因。

H：第一次聽這首歌的感受是覺得它很Powerful，因為Eason的演繹需要唱得很有感情，他以一種很Soft但聽罷卻會有一種Powerful（的感覺）。就如在傾訴自己對愛的一種感受，而非以一些很浮誇或標奇立異的形式去表達，所以首次聽後便覺得很Sad。再看歌詞便覺得有一種無奈、見過很多這種愛得感覺。

▲ （取自IG）

‧會否勾起自己或身邊人過往的經歷？

L：有的。腦海閃過很多畫面，都是人生中重要的動情時刻。

T：有想起在人生中不同時間經過的人和當時的感覺，現在的回想起那種感覺又有哪種感覺。

W：其實每一個人每段關係都會有類似的情況，重點是要懂得平衡。

H：絕對有勾起自己或身邊人的感受。朋友或自己都經歷很多愛情上的事，特別是現時這個世代，每天都發生很多事，如果你能在亂世中遇到一個你愛的人，是很難得，就如歌詞內提到「混亂裡結識到你，浪漫叫一切粉飾同盼待」，很心噏。

在愛內仍然有一種盼待，會令人有些思索。愛是甚麼？身邊也有朋友錯過一些不同的愛情，認識過後發現不能在一起，就如這首歌所說的「在傾吐那刻回響，感情從不是愛」。感覺是，原來有時感情可能不是愛，會勾起這些感覺。

▲ （取自IG）

‧為何以這種演繹方式表達？

L：在跟麥導演溝通過後，為這次演出抓住了一個立足點：凝視。希望能把文本裡有關一瞬即逝、患得患失的描寫，壓縮在跟對手的眼神交換中。

T：因為我和小野的角色設定比較成熟和穩重。和浪蕩不羈的濠相遇時由一開始的比較抗拒到開始好奇最後覺得他有趣又再覺得沒火花了，與我和小野相處時的感覺不一樣。我認為要呈現兩種不同的相處方法才能呈現為何會被不同甚至相反的人吸引，有時自己都不知自己需要甚麼，在傷害別人的時候自己也在受傷。

W：今次我飾演的角色是一個喜歡自由自在沒有束縛、享受生活、活在當下，一個以感覺行事的人，所以「我」時常都帶着笑容，直至遇上了「她」。

H：MV內，我們四個也有交錯。麥曦茵導演跟我們說是沒有先後次序，但又好像是有的。例如黃溢濠好像很Playful，跟我很天真地去玩的情侶，而我跟小野則好像很成熟，但我卻很像在形合他的感覺。

我想純粹地去演繹愛，跟之前的演出很不同，這沒有很大的劇本去限制自己的演出，我可以加很多對這首歌的想法，我很想將藍色假髮的角色演得更純真，好像在玩。黑髮的我則變得好像會撒嬌，很想男朋友會保護自己、氹回自己的反差。

▲ （取自IG）

‧MV內的多對戀人組合中，你傾向喜歡哪一對？為甚麼？

L：我還是會比較喜歡我跟談善言演的那對辦公室戀人。他們的關係混雜著複雜的情感和經歷，從長期的工作伙伴到知心好友，再發展成愛侶，但就在最親近最熟悉的時候明白沒法再走下去，裡面有很多沉甸甸的質感。

T：我會傾向小野和我的一對，因為他們至少是走過互相重視互相為對方好，步調曾經一致過，離開過又肯為對方重調步伐，雖然最終都分開了，但至少陪伴過大家。在大家成長後改變後能為對方所高興，我認為是更長久和親切的朋友關係。

W：當然是我和小野吧。如果能夠再拍，我會想和小野演一對，這是我們當初構思時，曾經想過增加這對戀人組合在故事中。因為一直以來我和小野在演岀上，都沒有很多的正面接觸，所以都想跟他挑戰一下。

H：我較喜歡我和小野這一對。我覺得如果真的是一對情侶，小野和我演繹的角色的關係上會較舒服，他像一個能保護另一半的人。

▲ （《是但求其愛》截圖）

‧與Eason合作有何感受？

L：有一個鏡頭是我們四個演員跟Eason一起坐在房間裡的。四人各有心事，Eason則在唱其中一段。這是我第一次在這樣短的距離聽他唱歌，他放鬆輕聲的唱，很有穿透力。導演叫Cut時我才發現我都聽到眼濕濕了。

T：我認為能和他合作是一件非常高興的事，一直聽他的歌，更能在一首自己也很喜歡的歌演出MV就是在Bucket List中Tick了一下。

W：當初知道Eason會在現場一起拍攝，心裏已經非常興奮，因為我從小已經很喜歡聽他的歌，他的歌可以說是陪伴着我成長。他真係是名副其實的吹神，他十分健談和友善，沒有架子。

另外在拍攝時，有一個場景是他要在我們前面拍攝唱歌部份，而他在現場是真唱，所以我們是第一批可以聽到Live的觀眾，我們都表示非常開心。

H：一定勁開心。從小便聽Eason的歌，雖然只有一幕，但首次有機會參與他的MV，他也不介意使用我們這些新演員。他很nice，從沒想過原來有機會可拍攝他的MV。也很開心能與麥曦茵導演再合作及一起創作。

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‧Eason的哪些歌曾陪伴你？

L：《信心花舍》、《垃圾》、《浮誇》、《不如不見》、《張氏情歌》、《活著多好》、《大開眼戒》、《防不勝防》、《綿綿》。

T：《黑夜不再來》、《最佳損友》、《一絲不掛》、《遠在咫尺》、《黑擇明》。

W：基本上他的歌是我們生活的一部份，而我特別喜歡《陀飛輪》、《黃金時代》、《四季》等等，太多不能盡錄。總結，今年我的Playlist多了兩首新歌。

H：中學時期去唱K，整個list也是Eason的歌，我最喜歡的是《不死傳說》。因為小時候很喜歡看《鋼之鍊金術師》，唱K必唱。以前去學打鼓，第一首歌也是Eason的歌，可能因慢歌會較容易上手，身邊人也經常聽。陪伴我整個童年。

記者：梁樂欣、陳心怡

同場加映：岑珈其、麥可怡專訪