新冠肺炎｜新增4間食肆曾有確診者到訪　青衣城梅丘壽司中環美華茶餐廳上榜

▲ 新增4間食肆曾有確診者到訪

本港第四波新冠肺炎疫情未止，昨日（21日）新增20宗確診個案，包括1宗輸入個案、19宗本地個案。衞生防護中心昨晚更新確診者潛伏期行蹤表，再增4間食肆曾有確診人士到訪。



根據衞生防護中心資料，新增的4間食肆名單如下（報告日期或曾有涉及個案最後到訪的日期／相關確診或疑似個案編號）：

港島

中環 新中環大廈地下 美華茶餐廳（18/02/2021 #10869）

新界

荃灣 大鴻輝（荃灣）中心 常滿百家菜酒樓（17/02/2021 #10856）

上水 海禧華庭 一品燒鵝海鮮酒家（17/02/2021 #10857）

青衣 青衣城 梅丘壽司の美登利總本店（18/02/2021 #10868）

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責任編輯：羅嘉欣