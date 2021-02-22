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新冠肺炎｜新增4間食肆曾有確診者到訪　青衣城梅丘壽司中環美華茶餐廳上榜

健康 10:01 2021/02/22

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新增4間食肆曾有確診者到訪

本港第四波新冠肺炎疫情未止，昨日（21日）新增20宗確診個案，包括1宗輸入個案、19宗本地個案。衞生防護中心昨晚更新確診者潛伏期行蹤表，再增4間食肆曾有確診人士到訪。
 
根據衞生防護中心資料，新增的4間食肆名單如下（報告日期或曾有涉及個案最後到訪的日期／相關確診或疑似個案編號）：

港島

  • 中環　新中環大廈地下　美華茶餐廳（18/02/2021　#10869）

新界

  • 荃灣　大鴻輝（荃灣）中心　常滿百家菜酒樓（17/02/2021　#10856）
  • 上水　海禧華庭　一品燒鵝海鮮酒家（17/02/2021　#10857）
  • 青衣　青衣城　梅丘壽司の美登利總本店（18/02/2021　#10868）

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責任編輯：羅嘉欣

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