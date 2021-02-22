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林作打拳︱邀曾志偉由TVB直播拳賽　林作自詡如周星馳值百萬拳酬

娛樂 09:56 2021/02/22

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熱門 林作 靚太安樂窩 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮

林作邀TVB直播牶賽。

有「香港電競之父」之稱的富三代鍾培生，因為被林作在其訪問下留言，被指仿效林作出100萬玩玩新搞作，鍾培生由此不忿於是向林作下戰書，開盤100萬打擂台。幾經擾攘之後，林作在昨日（2月21日）在社交平台宣布接受挑戰。

林作保持一貫愛出位作風，比賽細節尚未傾好，已在昨日起連環出文。從未正式打過擂台的他，表示願意應戰便形容稱「打殘鍾培生計劃，由今日開始。」 又上載他踢足球的片段，以示自己體能佳。

決戰二世祖｜林作穿女裝挑戰鍾培生 麥明詩發火鬧舊愛：別再踩低女性

林作表示應戰。（取自林作IG）

之後，林作又再發文，以公開信形式建議曾志偉安排TVB直播是次拳賽：

致TVB 副總經理曾志偉先生：
本人將同終生提議，建議TVB買下「臨終之戰」直播權。
既然閣下負責綜藝節目，希望改革，一洗頹勢，咁就讓無綫回歸當年本質，為大家帶來真正嘅娛樂吧。我能夠一舉將收視推上當年高峰。因為本人代表的，就是現今時下的娛樂。
唯一問題，係唔知你OK唔OK台上搞出人命。畢竟，目前業餘足球圈瘋傳，話林作，其實係個好勁嘅運動員，重錘出擊，後果自負。

    點擊圖片放大
    +3
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到今天（2月22日）凌晨，林作又上載一篇討論是次打擂台事件的文章，並發文回應文章作者，並自詡受注目，值100萬元出場費：

何解選擇林作，同何解選擇搵周星馳做一部電影嘅男主角一樣 - 如果揀呢篇嘢嘅作者你，又鬼會有人睇咩。
事實上，連日來，網民們想睇我被打嘅原因好簡單 - 我嘅價值係100萬，而你嘅價值，係0。你葡萄。
俾我一百萬，我都仲要考慮幾日。因為我唔缺。我係鍾意扮缺咋，我估大部份有腦之人都明。我就係鍾意扮窮夠頂癮。俾你一百萬？你做牛做馬都恐怕願意吧，何況只係一場拳賽。
這就是我們境界的分別。

同場加映：陳勉良訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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