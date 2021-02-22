醫患關係｜投訴推動進步　病人關係組聆聽心聲助患者、家屬走出傷痛

▲ 蘇婉珍（左）表示視投訴者為「街坊」，耐心聆聽對方的感受，盡力助其走出傷痛。（程志遠攝）

拯救生命是醫生的職責，但當不幸地出現醫療糾紛時，病人關係組便需要擔任病人和醫生的中介角色，了解雙方的觀點後，再以獨立身份為兩方調解。基督教聯合醫院病人關係組高級經理蘇婉珍表示，部分投訴者覺得我們一定會偏坦院方，不能得到公平的處理，但她視投訴為推動醫院進步的心聲，視投訴者為「街坊」，耐心聆聽對方的感受，盡力助其走出傷痛。

她表示，曾跟進一宗個案10年，案主是一名60多歲的伯伯，自10年前喪妻，經投訴醫院治療失當未果後，不時致電抱怨，指責醫院令其痛失愛妻，要求院方讓他的妻子復生。

蘇婉珍表示，明白他未能走出喪妻之痛，曾間接提議對方尋求醫務社工和臨床心理學家的幫助，對方未有採納之餘，更斥責她。她指出，雖然外界的支援未能幫助該名伯伯，但對方每次的致電，自己會耐心聆聽，讓對方感受到關心，而伯伯投訴的情況亦會因而有好轉。

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雖然伯伯的個案令加入病人關係組13年的蘇婉珍留下遺憾，不過她慶幸部分投訴人可步出陰霾，展開新生活。她指出，曾有一名心臟病男患者接受手術時離世，其遺孀因未能接受丈夫突然離世而大受打擊，直斥醫院未有盡力救治。

蘇婉珍指當時近乎每致電跟進她的情況，經了解後她因失去家中經濟支柱，生計無依，為開解及援助她的困境，主診醫生請纓解釋當日手術的形勢，蘇婉珍亦邀請她參加醫院義工隊、介紹她尋求宗教上的支援，並為她尋找經濟上的援助，經過大半年時間的跟進，她歸入基督信仰，暫時放下傷痛。

根據醫管局2020年3月數字，過往一年公立醫院及普通科門診的投訴個案有1,837宗，較前一年度減少約22%，而上述兩個年度的上訴個案均有200多宗。

被問到每年上訴成立個案的數目時，醫管局（病人關係）總行政經理李慧敏表示，對比醫管局服務公眾的整體人數，上訴個案只佔公眾對醫院意見的一部份，最重要每宗上訴個案醫患雙方的意見獲公平處理。

李慧敏透露，未來醫管局冀透過二維碼收集公眾對當局服務的意見，不再局限於電郵、致電等傳統方法，方便職員和市民收集及反映意見。

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記者：陳麗娜