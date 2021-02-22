求肝續命｜25周早產兒換肝成功迎接1歲生日　爸媽終再擁抱兒子盼早日脫離呼吸機

▲ 25周早產兒換肝成功迎接1歲，一家三口終齊聚擁抱盼早日脫離呼吸機。

本港一名25周早產男嬰「信信」在2個半月大時出現肝臟纖維化，在5個半月大時急需換肝，獲得善心叔叔捐肝。信信在本月1日成功進行器官移植手術，月初離開新生兒深切治療部（NICU）到普通病房留醫。2月19日信信迎來第一個生日，爸媽在社交媒體分享兒子的最新情況，信信肚子的排水喉已拔掉，媽媽終於能擁抱寶貝兒子，未來盼望早日脫離呼吸機。

▲ 信信在媽媽的懷中。（救救小心 – 肝 Facebook）

擁抱兒子 一同合照

信信在2月1日接受換肝手術之後，進展非常理想。父母昨晚（10日）於Facebook專頁「救救小心 – 肝」交代信信的最新情況，媽媽指信信迎來第一個生日，在生日當天信信非常高興，更因為肚子的排水喉已拔掉，媽媽終於能擁抱信信。

而醫院更為信信特設「優惠」，讓父母一同進入病房與信信合影，

難得手術之後可以同時間可以見到爸爸媽咪都喺齊度好幸福啊！

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盼早日脫離呼吸機

另外，父母指信信手中的「抽血豆豆」已經移除，呼吸機已降低至2度。目前正服用去水藥，奶量更每餐加至120毫升。對於未來，媽媽最盼望信信能早日脫離呼吸機。

信信是25周出世的極早產BB，初期要靠呼吸機幫忙維持生命，甫出生已捱過不少難關。可是信信2個半月大時，確診肝臟纖維化，只有換肝才可保命，父母家人不吻合捐肝要求，盼望有心人能捐出部分活肝，幸最後有一名善心叔叔願意捐肝。

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責任編輯︰王明芳

