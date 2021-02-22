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母愛偉大︱謝婷婷為2歲女兒製蛋糕慶生　秘密產女留加生活近況曝光

娛樂 10:49 2021/02/22

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謝婷婷為愛女慶生。

謝霆鋒胞妹謝婷婷自2019年6月時突然宣布未婚誕女，令外界震驚，而近年留在溫哥華生活的婷婷，專心湊女，同時不讓女兒樣子曝光。愛女Sara轉眼兩歲，日前謝婷婷便親手為女兒製作朱古力生日蛋糕，並在蛋糕面寫上女兒的英文名，在其IG透露不少生活近況。

謝婷婷近日在IG為2歲女兒慶生，炮製朱古力生日蛋糕，並在網上公開製作過程的短片！

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謝婷婷去年聖誕照片，留了一頭長髮。（取自IG）

為愛女製蛋糕慶生

不過製作過程充滿蝦碌，婷婷留言指本來想在蛋糕上寫寫上「Happy Birthday Sara」，不過，最後弄出來只做到在蛋糕上寫了女兒名字「Sara」，婷婷又以多個「笑到喊」的emoji表達感受。

雖然成品不似預期，但也可感受到婷婷母愛爆棚。

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婷婷自誕女後，兩年來鮮有公開露面，  只間中有社交網站發放近照。去年母親節，婷婷曾抱著女兒同床，一臉幸福，以英文留言，指沒有事情比做女兒的媽媽更滿足，並指會每一天每一秒都愛著女兒。

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平日在加拿大會打打球保持運動量。（取自IG）

婷婷在IG上也不經意透露生活近況，平常會出外打打羽毛球，或在家做運動，也有接產品廣告在IG發布，生活似乎相當寫意。

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自婷婷升格人母後，外界多番揣測女兒Sara生父的身份，「嫌疑人」選包括曾與她傳緋聞的美國荷里活影星「鷹眼」謝洛美維拿（Jeremy Renner）、曾被她標記在限時動態中的加拿大企業總裁Mark以及溫哥華富家子「Mr.Francois」。不過，謝婷婷本人從未就傳聞作出任何澄清及回應。

同場加映：蔡思貝訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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