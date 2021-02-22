明星理財︱吳卓羲收藏數百件玩具價值7位數字　Ron開玩具主題餐廳：可邊吃邊欣賞【多圖】

▲ 吳卓羲將會投資飲食業，並希望食客能邊吃邊欣賞其收藏品。

擁有價值7位數字玩具收藏品的吳卓羲，數年前已開設內地首間Figure博物館──「吳卓羲個人雕像模玩博物館」，將其數百件「心肝寶貝」展出。近日，吳卓羲又有新搞作，投資飲食業，並希望食客能邊吃邊欣賞其玩具收藏品，頗有生意頭腦。

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吳卓羲進運飲食業

2019年初，吳卓羲於北京開設內地首間Figure博物館，取名為「吳卓羲個人雕像模玩博物館」。

樓高3層的博物館展出數百件珍藏品，包括Marvel、DC及星戰等角色，並為其收藏品的三分之一。

熱愛收藏的吳卓羲最近投資飲食業，將於今年年尾於深圳開餐廳及酒吧，並計劃將部分收藏品搬移到食店內，讓食客可邊吃邊欣賞雕塑。他透露：「若有人出合理價錢便會出售，屆時每個玻璃櫃都會擺放獨立公仔，不同Size的也有，且將會推出一系列由自己設計的Figure。」

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▲ （微博圖片）

被問到會設計甚麼類型的Figure，他表示：「會先做貓，有型、特別的貓，且可能將與珠寶商合作，在Figure上加上黃金、白金甚至鑽石，並限量發行。」

至於打理方面，吳卓羲坦言需要勤力打掃：「每隔數天便要掃掉他們身上的塵，而且要小心處理，不然便很容易破損。」他又謂：「只要保存妥當，數年後便會升值，北京這邊會有人幫我打理，但家中的收藏品則要靠自己，每次清理便花掉一個月。」

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