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新冠肺炎｜消息：今日新增逾10宗確診個案　不設疫情記者會

社會 13:32 2021/02/22

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消息：今日新增逾10宗確診個案

本港疫情未見回穩，消息指今日（22日）新增逾10宗確診個案，衞生防護中心及醫管局今日將不設疫情記者會。

新冠肺炎｜防疫措施放寬逢新春聚會 張竹君：疫情未完全回穩隨時有反彈機會。詳情即看：【下一頁】

疫苗接種｜張竹君按政府安排接種疫苗　籲市民按優先次序接種。詳情即看：【下一頁】

今日中小學復課，即看中學生返校情況：

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源頭不明｜66歲陪月員初步確診居藍田安田邨安健樓 其服務家庭須接受病毒檢測。詳情即看：【下一頁】

新冠肺炎｜筲箕灣明愛樂義學校再有6人染疫 一名替假員工曾於大埔匡智松嶺第二校工作。詳情即看：【下一頁】

新冠肺炎︱6宗源頭不明個案涉小巴司機 另有周大福售貨員確診。詳情即看：【下一頁】

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記者：陳麗娜

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