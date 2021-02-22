  • 23°C
香港時間 : 2021222日 (一) 12:16
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 林作 靚太安樂窩 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

星爺愛將︱吳孟達疑腫瘤擴散入院留醫　田啟文代報平安：大步檻過

娛樂 11:14 2021/02/22

分享：

熱門 林作 靚太安樂窩 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮

吳孟達病情好轉。

現年68歲的達哥吳孟達近年屢傳身體出現問題，近年因心臟問題而消瘦。昨日（2月21日）有報道指吳孟達近日在香港秘密入院，於腫瘤科留醫，但達哥很少將病況告知圈中朋友，因為不想朋友擔心，亦不想麻煩別人。

達哥好友田啟文（田雞）接受媒體訪問表示，與達哥雖說很久沒見面，但一直有靠電話訊息聯絡，知道對方入院做手術，但沒有透露是甚麼病。

星爺愛將｜傳68歲吳孟達急病入院 現腫瘤科留醫好友未能聯絡

達哥病情擴散中

田啟文早前從曾到醫院探吳孟達的朋友口中得知：「話佢個病係擴散咗，但有得搞嘅，唔係太複雜，而家醫緊。」

    點擊圖片放大
    +4
    +3

吳孟達現在已完成病手術，並且打電話給田啟文保平安稱自己：「大步檻過」。達哥表示現時病情控制得不錯，有很好的醫療團隊照顧，據曾到醫院探過吳孟達的朋友指，達哥情況尚好，而他的太太也陪伴在身邊照顧。

早前開工時心臟痛

早前達哥在內地開工時突然心臟不適，但稍為休息後堅持繼續拍攝。後來達哥現身內地節目時，身型明顯消瘦許多，但氣色就已恢復不錯。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

達哥談起身體近況，並指當年心臟因受病毒感染而出現很大問題：「那個時候真的甚麼都做不了，心裏面很多事情想做，力不從心，包括感覺幾年沒拍了，好像跟很多觀眾朋友距離愈來愈遠了。夜闌人靜的時候，感覺好像自己就要走了。沒想到還有機會寶強（王寶強）又請我，多活一陣子。」

同場加映：陳勉良訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【星爺愛將】吳孟達工作中途心臟不適　達哥突然臉色蒼白站不穩　
10:16 2021/02/10
【星爺愛將】吳孟達工作中途心臟不適　達哥突然臉色蒼白站不穩　
【諸朋好友】「大師兄」林國斌自認不孝　因心急見朋友趕母下車後悔至今
10:16 2020/12/07
【諸朋好友】「大師兄」林國斌自認不孝　因心急見朋友趕母下車後悔至今
【皆大歡喜】梅小惠憶與星爺+趙學而合作往事　感激曾偉權：回憶他對我的好
15:04 2021/02/07
【皆大歡喜】梅小惠憶與星爺+趙學而合作往事　感激曾偉權：回憶他對我的好
吳孟達 周星馳 娛樂人物職業 綠葉 田啟文 演員 心臟病 手術

最高瀏覽

火辣新抱︱丈夫在家裝閉路電視驚見　韓星妻睡老爺大髀動作親密惹非議
17:28 2021/02/16
火辣新抱︱丈夫在家裝閉路電視驚見　韓星妻睡老爺大髀動作親密惹非議
東張西望︱馬浚偉受噪音滋擾反遭惡鄰居投訴　馬仔：唔信有錢人大晒
10:33 2021/02/16
東張西望︱馬浚偉受噪音滋擾反遭惡鄰居投訴　馬仔：唔信有錢人大晒
【璀璨帝國】台裔貴婦Christine Chiu開Botox放題派對　被指過度整容舊照曝光見天然靚樣
18:09 2021/02/02
【璀璨帝國】台裔貴婦Christine Chiu開Botox放題派對　被指過度整容舊照曝光見天然靚樣