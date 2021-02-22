全港復課｜老師檢測學生反應兩極　中五生指「老師安全學生亦未必」

▲ 元朗的路德會西門英才中學因全體教師均做了檢測，故而今日全校恢復半天面授堂。（曾耀輝攝）

新冠肺炎疫情見緩和，不少學校於今（22日）復課，雖然局方已放寬至三分之一學生可返校，但教育局早前曾指出，學校若全體教職員兩周一檢且呈陰性，可全校恢復面授。其中位於元朗的路德會西門英才中學因全體教師均做了檢測，故而今日全校恢復半天面授堂；有學生認為老師做檢測，有陰性結果感到安心，但亦有學生認為即使老師安全，學生亦未必能保證。

記者今日到現場所見，約早上7時30分，該校門外不少學生陸續踏入校園，於學校門口量度體溫及使用酒精搓手液。學校按慣例舉行升旗儀式，並有老師分享講話。因應疫情，校方要求學生若要在校內進食，須向校方提出，再安排指定地點；又安排不同年級則分時段放小息，放學也需要使用不同樓梯避免接觸；學生會又向每位學生派發10個口罩。

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中五生黃同學表示返學開心，可以見同學，但「又開心又唔開心，因為早起身好難頂，網課唔洗咁早起」。她指，了解教職員都已經做了檢測呈陰性，直言「無必要搞咁多嘢」，因為「除了老師，仲有學生」，「就算復唔復課，學生有時都會自己外出去玩」，只要返學有接觸就難保百分百安全，認為課室、體育堂不安全，「體育堂都係一堆人堆埋一齊」。

她認為，在學校最重要是保持個人衞生，自己會盡量避開密集人群，下課後亦不會與同學外出午膳。

同樣是中五的王同學表示，返學好開心，不過「自己上網課都好認真，有溫習，所以唔覺有咩特別唔同」。他指，知道老師要全體檢測，「又唔可以100%安全，但都9成」，不過雖然有感染風險但無得避。

該校助理校長陳耀輝表示，剛收到教育局復課安排通知時，校方感有逼切需要令學生上課，所以全校都做檢測，「其實我哋學校比較幸福，好多老師都想回來上課，覺得面授與網課的教學成果不同，所以校方安排好檢測時間表、領取及收集樣本瓶，所有老師100%合作，完全無困難，因為老師自己本身都想復課」。

他指，由於老師人數眾多，學校建議老師自己拿樽，若他們拿不到，校方亦會提供，「好彩同事自己肯配合，在學校領取的老師約有20名左右」，又指校方為方便老師領樽，會提早讓老師下班，「例如平常4時30分放工，但現在會3時就讓他們下班，讓他們更容易安排時間」。

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記者：洪芷晴