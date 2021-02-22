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貪玩惹禍︱3歲男童貪玩手指插椅洞拔不出來　消防花半小時切割塑膠椅解救

親子 11:33 2021/02/22

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台灣一名3歲男童昨日貪玩將手指伸進椅洞拔不出來，要消防協助脫困。

幼童玩耍時家長要隨時留意，免生意外。昨日台灣新北市樹林區一名3歲男童，在家中玩耍時，貪玩把手指插進椅洞中，拔不出來，痛得不斷哭喊。媽媽立即抱着他到附近警局求助，最後在警員及消防員的協助下，花了半小時令男童脫困。

綜合台媒報導，事件發生在昨日上午10時，台警指一位媽媽抱着男童來求助，警員見男童的手指卡在椅洞中，但警局內無合適工具助他脫困，於是通報消防隊前來協助。

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消防到埸後利用特殊工具，邊安撫男童邊小心翼翼地切割塑膠椅，花了半小時令男童脫困。男童的手指現紅腫，沒有大礙。家人事後感謝警員及消防人員的幫助。

幼童手指卡椅洞或飲品罐拉環的意外屢見不鮮，台警呼籲家長要避免孩子伸手鑽洞洞椅、戒指、鋁罐拉環等物品，以免卡住拿不下來。身處環境有類似物品時，家長要多注意，才能避免意外發生。

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責任編輯︰王明芳

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