插眼狂徒｜長沙灣港鐵站被陌生男無故插眼　女子事後驗傷左眼角膜受損

▲ 一名女子在長沙灣港鐵站被一名陌生男子無故插眼，導致左眼角膜受損。

長沙灣近日發生狂徒插眼事件。一名女子上周五（19日）在長沙灣港鐵站大堂行往出口途中，被一名陌生男子無故插眼，事後驗傷證實左眼角膜受損。事主接受TOPick訪問時表示，不認識對方亦無結怨，當時阻截該男子後，已向港鐵職員求助，惟對方最終獲放行，並隨即逃走。事主已報案，TOPick已就事件向警察公共關係科及港鐵查詢，正待回覆。

事主Y小姐向TOPick講述事發經過。2月19日下午4時，她在長沙灣港鐵站大堂行往B出口，途中一名年約60歲陌生男子「反手向後撥，指甲插咗入我隻左眼」，感覺左眼疼痛。她立即問對方幹甚麼，對方表示「要搵票務處，以為票務處喺右邊」。事主跟隨該男子到客務中心，抵達後向職員講述事件並求助。

港鐵職員當時回覆事主，港鐵「無權阻止任何人離開港鐵站範圍」，該名男子隨即往A出口逃走。其後，事主報警求助，惟警方及救護員到場前，涉事男子已不在場。經檢查後，救護員指事主左眼紅了。及後Y小姐由救護車送往醫院進一步驗傷，證實左眼角膜受損。

▲ 事主Y小姐驗傷報告（相片由受訪者提供）

根據受害人的描述，男子特徵如下：

國籍：中國籍

年齡：約60歲

身高：1.55至1.6米

白頭髮、稀疏，前額禿

輕微駝背

身穿杏色外套

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記者：黃泳欣