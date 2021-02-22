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日本新事｜村上春樹圖書館秋天東京啟用　隈研吾親自操刀設計流線型格建築

休閒消費 11:53 2021/02/22

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位於東京早稻田大學的村上春樹圖書館，將於今年秋天啟用。（相片來源︰Kengo Kuma＆Associates）　

日本村上春樹擁有廣大的讀者群，前年村上春樹的母校早稻田大學，決定將圖書館 4 號樓內原本就收藏大量村上作品的「國際文學館」，設計整建為「村上春樹圖書館」，由國際建築大師師隈研吾操刀設計，預計將於今年的秋天正式啟用，讓人期待。

村上春樹圖書館其波浪型的入口極為型格。（相片來源︰Kengo Kuma＆Associates）

2019年6月，東京早稻田大學宣布村上春樹圖書館成立，村上春樹宣布將捐贈暢銷著作的原稿、自己的藏書，以及在世界各國被翻譯的著作、2萬張黑膠唱片藏品等資料給早稻田大學，其一是因村上春樹認為自己並沒子女，不希望哪天自己不在，這些資料流於各處四散；其二則是他希望這些作品資料，與其堆在自己家的倉庫被人遺忘，不如捐贈出來與大家分享。

圖書館內讀者可在此讀書、喝咖啡，營造小小的藝文空間。（相片來源︰Kengo Kuma＆Associates）

建築師隈研吾以運用木材等天然材料來做建築設計而聞名，從草圖可見其波浪型的入口極為型格。隈研吾表示「希望這裡不只能夠觸摸到村上春樹的作品，也能將這裡當作思考文學、創作，甚至是未來的地方」，另讀者也可在此讀書、喝咖啡，並打造了一個小型書房，內有書架將擺放大師喜愛的書與長年來收藏的唱片，與學生及所有人分享，並沉浸在迷人的文學氛圍中。

圖內有村上春樹的藏書，以及在世界各國被翻譯的著作。（相片來源︰Kengo Kuma＆Associates）

其實同樣畢業於早稻田大學Uniqlo 的社長柳井正，自村上春樹圖書館構思之際已宣布將捐出 12 億日幣作為作為「村上春樹圖書館」的建設經費。想知道孕育村上作品如《挪威森林》、《海邊的卡夫卡》、《1Q84》等作品的靈感來源，請繼續關注。

記者︰馮柏偉

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