寵物好去處｜香港美利酒店周末寵物市集　設寵物用品展資訊分享及住宿折扣

▲ 香港美利酒店設有寵物staycation套票，可與愛犬一同入住酒店。（相片來源：酒店提供）

香港美利酒店為少數的寵物友善酒店，設有寵物staycation，更特意於2月28日推出「美利愛寵日」活動，同場有寵物市集及寵物資訊分享會，主人可與毛孩分享愉快時光。

「美利愛寵日」將於下周日2月28日，下午12時至6時在The Arches舉行，在寵物市集中展出各種寵物用品，包括寵物美容用品、玩具、營養零食、飾品及環保服裝等。另外更請來專人作寵物資訊分享會，提供飼養寵物的實用貼士，主題包括狗隻中毒處理、寵物按摩及香薰療法等。

▲ 「美利愛寵日」將於2月28日舉行，門票300元，即場有市集、資訊分享會及美食攤位等。（相片來源：酒店提供）

活動更設時裝表演，毛孩可盛裝打扮爭取「最佳衣著奬」，現場亦有3D寵物照相館和精美布置打卡位。 每位入場人士可獲贈價值150港元的餐飲消費額，可即場於攤位換領美食及飲品，並贈送寵物小食及自選紀念品。

即場預約下次酒店住宿可享額外優惠，入住原價2800港元的「寵兒度假遊」Superior客房，每晚只需2240港元。而「寵兒探新趣」Explorer Suite套房住宿原價5,888港元，減至每晚5,299港元，更可額外獲贈紀念品。

▲ 「寵兒探新趣」住宿套票可享私人寵物浴袍、寵物睡衣、美利寵物恤衫一件及寵物主題報紙。（相片來源：酒店提供）

美利愛寵日

地址：中環紅棉路22號香港美利酒店

日期及時間：2021年2月28日 12pm-6pm

入場票價：每位300港元，可攜同寵物一隻，額外寵物每隻50港元。

預約或查詢：3141 8888

記者：張頌婷