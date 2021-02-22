寵物好去處｜香港美利酒店周末寵物市集 設寵物用品展資訊分享及住宿折扣
休閒消費 11:57 2021/02/22
香港美利酒店為少數的寵物友善酒店，設有寵物staycation，更特意於2月28日推出「美利愛寵日」活動，同場有寵物市集及寵物資訊分享會，主人可與毛孩分享愉快時光。
「美利愛寵日」將於下周日2月28日，下午12時至6時在The Arches舉行，在寵物市集中展出各種寵物用品，包括寵物美容用品、玩具、營養零食、飾品及環保服裝等。另外更請來專人作寵物資訊分享會，提供飼養寵物的實用貼士，主題包括狗隻中毒處理、寵物按摩及香薰療法等。
活動更設時裝表演，毛孩可盛裝打扮爭取「最佳衣著奬」，現場亦有3D寵物照相館和精美布置打卡位。 每位入場人士可獲贈價值150港元的餐飲消費額，可即場於攤位換領美食及飲品，並贈送寵物小食及自選紀念品。
即場預約下次酒店住宿可享額外優惠，入住原價2800港元的「寵兒度假遊」Superior客房，每晚只需2240港元。而「寵兒探新趣」Explorer Suite套房住宿原價5,888港元，減至每晚5,299港元，更可額外獲贈紀念品。
美利愛寵日
地址：中環紅棉路22號香港美利酒店
日期及時間：2021年2月28日 12pm-6pm
入場票價：每位300港元，可攜同寵物一隻，額外寵物每隻50港元。
預約或查詢：3141 8888
記者：張頌婷