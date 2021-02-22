隱瞞染疫｜好友疑染疫卻隱瞞約飲茶害公公中招亡　乖孫女聲淚俱下籲勿隱瞞病情

▲ 好友疑染疫卻隱瞞病情約飲茶，連累公公中招死亡。

全球新冠肺炎疫情持續，繼早前本港一名72歲男患者發病1個月期間差不多日日去酒樓飲茶，馬來西亞亦有一名老伯與隱瞞染疫的好友飲茶，結果被傳染身亡。其孫女在網上拍片呼籲大眾勿隱瞞病情，這樣會害死人。

10歲的乖孫女在Youtube拍片，講述公公染疫的過程。她表示公公的好朋友於去年12月27日做了新冠肺炎檢測，但在等待檢測結果出爐時繼續約公公一起去飲茶。而且，該名好朋友完全沒有告訴公公自己正等待檢測結果：

公公的朋友一點都沒有說這件事，不把疫情當是一回事。

今年在1月1日，公公的好友確診，但完全沒有告訴公公。

他已知道是陽性，但完全沒有跟公公說他是陽性，不把病當成一回事。我公公的好朋友那麼不負責任，而且是好朋友，不是普通朋友。如果我有這樣子的好朋友，我真的無話好說。

直至1月4日，公公開始感到不適，出現傷風、背痛、發冷等症狀，去診所求醫。但去了2次診所，醫生都沒有讓公公進行檢測。

我真是傻眼，為什麼醫生和公公的好朋友那麼不負責任。

直至1月11日，家人安排公公到私人醫院急診，最後才確診感染，並進了ICU治療。她表示公公出現呼吸困難，需使用呼吸機。與病毒對抗18日後，最終離世。

我們見不到公公最後一面。

據悉，公公生前有定時晨運，沒有肺病，且心臟、腎臟都很健康，但礙於年紀大，實在撐不住。想要對抗，也沒有體力。後來，全家族也進行了檢測，結果發現多5人確診，包括婆婆、表妹、妹妹、2名姨丈。

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她強烈呼籲，假如真的有症狀或不適，應馬上做檢測並留在家中，不要接觸任何人。如身邊有朋友染疫，但你不知道他何時與你接觸過，千萬、一定要去做檢測，避免中招。

就這樣子害死了一條人命。我的公公是很好的人，是世上最好的人。會做我喜歡的菜、幫我吹頭髮……

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責任編輯：羅嘉欣