講話全文｜夏寶龍：全面落實「愛國者治港」原則　推進「一國兩制」實踐行穩致遠

▲ 「愛國者治港」是「一國兩制」方針的核心要義。（資料圖片）

「完善『一國兩制』制度體系，落實『愛國者治港』根本原則」專題研討會2月22日在北京舉行。全國政協副主席、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍出席開幕式並講話。

夏寶龍表示，習近平主席在聽取香港特別行政區行政長官林鄭月娥2020年度述職時指出，香港由亂及治的重大轉折，再次昭示了一個深刻道理：要確保「一國兩制」實踐行穩致遠，必須始終堅持「愛國者治港」。這一重要論述是對香港回歸以來「一國兩制」實踐經驗的高度提煉，是對「一國兩制」實踐規律的深刻揭示，為推動「一國兩制」實踐行穩致遠、保持香港長治久安指明瞭方向。

夏寶龍表示，「愛國者治港」是「一國兩制」方針的核心要義。

「愛國者治港」就是回歸祖國後的香港要由愛國者治理，香港特別行政區的政權要掌握在愛國者手中。「愛國者治港」是「一國兩制」方針的應有之義。鄧小平同志早就明確提出，「港人治港有個界線和標準，就是必須由以愛國者為主體的港人治理香港」。「一國兩制」方針從形成之初就包含了「愛國者治港」這一重要思想內涵。要實行「港人治港」，就必須堅持「愛國者治港」；堅持「愛國者治港」，「一國兩制」才能全面準確貫徹落實。

「愛國者治港」是香港回歸祖國這一歷史巨變的必然要求。香港回歸祖國，意味著中國政府對香港恢復行使主權，揭開了香港同胞當家作主的新紀元，香港的管治權也隨之回到中國人民手中。治權和主權不可分割。香港的管治權只有掌握在愛祖國、愛香港的中國人手裡，中國對香港恢復行使主權才能得到體現。

「愛國者治港」是全面準確貫徹「一國兩制」方針必須遵循的根本原則。要確保「一國兩制」實踐繼續沿著正確方向行得穩、走得遠，不變形、不走樣，一個重要前提是，治港者必須能夠全面準確理解和貫徹「一國兩制」方針。凡是治港者，必須深刻認同「一國」是「兩制」的前提和基礎，旗幟鮮明維護憲法和基本法確定的憲制秩序，充分尊重國家主體實行的社會主義制度，正確處理涉及中央和特別行政區關係的有關問題，堅定維護國家主權、安全、發展利益和香港長期繁榮穩定，堅守「一國兩制」原則底線，堅決反對外國勢力干預香港事務。堅持「愛國者治港」是關係到「一國兩制」事業興衰成敗的重大原則問題，容不得半點含糊。

作為中華人民共和國的一個特別行政區，香港的管治權必須掌握在愛國者手中，本是一條基本的政治倫理，天經地義。環顧世界，幾乎所有國家和地區競選公職的人都要努力通過各種方式展示自己的愛國之心，都是比誰更愛國。唯獨在香港，竟然有人把對自己祖國的反叛作為政治資本來炫耀，甚至以反對國家、抗拒中央政府、妖魔化自己的民族為競選口號，在宣誓就職時極盡醜陋的政治表演，真是咄咄怪事！堅持「愛國者治港」，這不是高標準，而是在香港特別行政區實行「港人治港」的最低標準。

夏寶龍表示，「愛國者治港」是推進「一國兩制」事業的時代呼喚。

香港回歸祖國20多年來的事實充分證明，「一國兩制」不僅是解決歷史遺留的香港問題的最佳方案，也是香港保持長期繁榮穩定的最佳制度安排，具有強大生命力和制度優越性，我們將繼續堅定不移地貫徹執行「一國兩制」、「港人治港」、高度自治的方針。與此同時，也要清醒地看到，作為一項前無古人的開創性事業，「一國兩制」的實踐過程並不都是一帆風順，香港回歸以來也出現了一些不利於「一國兩制」順利實施甚至有違「一國兩制」方針、挑戰「一國兩制」原則底線的現象和問題。反中亂港分子、「港獨」等激進分離勢力通過各類選舉進入特別行政區治理架構，包括立法會、行政長官選舉委員會、區議會等機構。他們利用這些平台散播「港獨」主張，抗拒中央管治，煽動對內地的不滿情緒，肆意阻撓特別行政區政府施政，損害香港市民福祉，不惜讓全香港社會付出沉重代價。他們與街頭暴力分子一樣，都是政治上徹頭徹尾的「攬炒派」，是香港的亂源，也是國家的禍害。如果任由反中亂港勢力一步步奪取香港的管治權，為所欲為，肆意從事各種危害國家安全和破壞香港繁榮穩定的活動，如果任由外國勢力干預香港選舉等政治事務，大家想想，香港的前景會怎樣？香港還有安寧之日嗎？香港的國際金融、貿易、航運中心地位還能保持嗎？香港居民最為關注的住房、就業等重大民生問題還能有效解決嗎？「一國兩制」還能順利搞下去嗎？！

反中亂港分子之所以能在「一國兩制」下的香港興風作浪、坐大成勢，原因是多方面的。其中一個直接原因，就是「愛國者治港」的原則還沒有得到全面落實。香港特別行政區尚未真正形成穩固的「愛國者治港」局面。香港社會各界人士也越來越深切地意識到，在「愛國者治港」這一大是大非問題上正本清源是當務之急，把「愛國者治港」這一根本原則落到實處是共同責任。

夏寶龍表示，要堅持「愛國者治港」的客觀標準。

怎樣判斷一個人是不是愛國者？鄧小平同志曾經作過經典的論述：「愛國者的標準是，尊重自己民族，誠心誠意擁護祖國恢復行使對香港的主權，不損害香港的繁榮和穩定」。鄧小平同志的這一論述是重點針對香港回歸前的情況而說的，所界定的標準很寬泛，體現了中國共產黨的博大政治胸襟。愛國與否，歸根到底要看一個人是否有一顆愛國之心，這也就是小平同志所說的「誠心誠意」。結合香港過渡時期和回歸以來出現的各種現象和問題，特別是愛國者所作所為與反中亂港者所作所為，可以清晰地看出兩者有明顯的區別。主要表現在3個方面：

1．愛國者必然真心維護國家主權、安全、發展利益。反中亂港者則相反，不僅不會維護國家主權、安全、發展利益，還會蓄意從事危害國家主權、安全、發展利益的活動。習近平主席在慶祝香港回歸祖國20周年大會上發表的重要講話，公開宣示了「一國兩制」下不可觸碰的「三條底線」，指出任何危害國家主權安全、挑戰中央權力和香港基本法權威、利用香港對內地進行滲透破壞的活動，都是對底線的觸碰，都是絕不能允許的。可以說，不從事危害國家主權安全的活動，這是對愛國者最低的標準。那些利用各種手段歇斯底裡地攻擊中央政府、公開宣揚「港獨」主張、在國際上「唱衰」國家和香港、乞求外國對華對港製裁施壓的人，無疑不是愛國者。那些觸犯香港國安法的人更不在愛國者之列。

2．愛國者必然尊重和維護國家的根本制度和特別行政區的憲制秩序。國家不是抽象的，愛國也不是抽象的，愛國就是愛中華人民共和國。憲法是國家的根本大法，是香港基本法的母法。維護憲法所確立的國家根本制度和憲法的權威，是包括香港同胞在內的全中國人民共同的責任和義務。憲法必須遵守，違反了就是違法。維護憲法的權威和尊嚴是對每一位中國公民的必然要求，也是愛國者的行動準則。中國共產黨帶領人民締造了中華人民共和國，在我們這個實行社會主義民主的國家裡，可以允許有不同政見，但這裡有條紅線，就是絕不能允許做損害國家的根本制度，也就是損害中國共產黨領導的社會主義制度的事情。「一國兩制」是中國特色社會主義的重要組成部分，中國共產黨是中國特色社會主義的領導者，是「一國兩制」方針的創立者，是「一國兩制」事業的領導者，一個人如果聲稱擁護「一國兩制」，卻反對「一國兩制」的創立者和領導者，那豈不是自相矛盾？

香港特別行政區的憲制秩序是國家憲法和基本法確定的，其核心是香港特別行政區在國家之中的法律地位以及中央與特別行政區的關系。尊重和維護香港特別行政區的憲制秩序，就必須堅定地維護國家統一和主權安全，準確理解和把握中央與特別行政區的上下關系，切實尊重和維護憲法和香港基本法賦予中央的各種權力，正確行使特別行政區的高度自治權。挑戰國家根本制度、拒不接受或刻意扭曲香港憲制秩序者，不在愛國者之列。

3．愛國者必然全力維護香港的繁榮穩定。香港「黑暴」「攬炒」「港獨」分子不惜把香港毀掉，以此來裹挾民眾，脅迫中央。人們越來越清醒地認識到，「攬炒派」不管是在街頭，還是在立法會、區議會，都絕不是在維護香港的繁榮穩定，相反，他們是香港繁榮穩定的破壞者。「攬炒派」當然不在愛國者之列。

香港特別行政區是中華人民共和國不可分離的部分，效忠香港特別行政區，就理應先要效忠中華人民共和國。愛港與愛國不能割裂，更不能對立。香港社會絕大多數中國公民是愛國的。站在愛國者對立面的是那些少數反中亂港分子。他們是「一國兩制」的破壞者，不能允許他們染指香港特別行政區政權。現在不允許，將來也不允許。香港回歸20多年的事實證明，少數反中亂港分子只會給香港帶來破壞、動蕩、恐怖等災難，只有愛國者才能真正為港人謀福祉，為香港帶來繁榮穩定，促進香港與祖國共同發展。

我們強調「愛國者治港」，絕不是要搞「清一色」。香港絕大多數市民素有愛國愛港的傳統，「愛國者」的範圍過去是、現在是、將來也是廣泛的。香港中西文化交融，社會多樣多元，一部分市民由於長期生活在香港這樣的資本主義社會，對國家、對內地瞭解不多，甚至對國家、對內地存在各種成見和偏見。對這些人的取態，中央是理解和包容的，也堅信他們會繼續秉承愛國愛港立場，與反中亂港分子劃清界限，積極參與香港治理。

夏寶龍表示，在香港特別行政區政權架構中，身處重要崗位、掌握重要權力、肩負重要管治責任的人士，必須是堅定的愛國者。在愛國標準上，對他們應該有更高的要求。

對於香港特別行政區肩負重要管治責任的人士來說，理應達到以下幾點要求：

一是全面準確貫徹「一國兩制」方針。要深入系統地學習領會「一國兩制」方針的精髓要義，並善於運用「一國兩制」理論，分析、解決香港面臨的各種困難和問題。無論遇到什麼困難和挑戰，都始終堅定「一國兩制」制度自信不動搖，都始終站在國家根本利益和香港整體利益的立場上，把握正確方向，堅守原則底線。

二是堅持原則、敢於擔當。在涉及國家主權、安全、發展利益和香港長期繁榮穩定的重大原則問題上，掌握特別行政區管治權的人必須勇敢站出來，站在最前列，把維護「一國兩制」作為最高責任，同那些挑戰「一國兩制」原則、破壞「一國兩制」實踐的行徑進行堅決鬥爭。

三是胸懷「國之大者」。香港命運從來與祖國命運緊密相連、休戚與共。要站在中華民族偉大復興的戰略高度和國家發展全局，謀劃香港的未來，辦好香港的事情，推進「一國兩制」實踐。必須拋開一切猶豫和搖擺，抓住祖國全面推進現代化建設的戰略機遇，把背靠祖國與面向世界結合起來，把國家所需與香港所長結合起來，把祖國支持與自身努力結合起來，開創香港更加美好的未來，為中華民族偉大復興增光添彩。

四是精誠團結。愛國者要有共同的目標、共同的理想，要心往一處想、勁往一處使，在愛國愛港的共同旗幟下，緊密團結起來，把全社會的正能量激發出來，從而形成愛國者治港的強大力量和聲勢。

夏寶龍表示，落實「愛國者治港」原則要完善相關制度。

落實「愛國者治港」原則需要多措並舉、綜合施策，其中最關鍵、最急迫的是要完善相關制度，特別是要抓緊完善有關選舉制度，確保香港管治權牢牢掌握在愛國愛港者手中。為此，必須堅持以下原則：

第一，必須嚴格依照憲法和基本法辦事。進一步完善香港的選舉制度，就是在憲法和基本法規定的框架內，在總結香港回歸以來「一國兩制」實踐經驗教訓的基礎上，堵塞有關法律漏洞。香港的選舉制度要實現這樣的效果：既充分尊重公眾的民主權利，又切實維護國家主權、安全、發展利益；既尊重和保障香港依法享有的高度自治權，又切實保障中央對香港的全面管治權；既保證各類選舉的公正、公平、公開，又切實有效地阻止反中亂港分子、國際反華勢力的政治代理人進入特別行政區政權機關。

第二，必須尊重中央的主導權。創設特別行政區、建立特別行政區的制度，權力在中央。選舉制度是香港特別行政區政治制度和政治體制的重要組成部分，完善有關選舉制度必須在中央的主導下進行。尊重中央的主導權與尊重特別行政區政府依法處理相關事務的權力並不矛盾。在完善有關選舉制度的過程中，中央政府必定會與特別行政區政府深入溝通，並充分聽取香港社會各界的意見。

第三，必須符合香港實際情況。香港選舉制度絕不能簡單照搬或套用外國的選舉制度。符合香港實際情況、有利於維護國家安全和保持香港長期繁榮穩定的選舉制度，就是最好的制度。

第四，必須落實行政主導體制。香港實行的是以行政長官為核心的行政主導體制。行政長官在特別行政區政權架構及其運行中處於主導和核心位置。完善選舉制度，要多考慮如何改善行政與立法機關的關系，不斷提高特別行政區政府的施政效能，提升特別行政區的治理能力和水平，促進良政善治。要多考慮如何推動實現定分止爭、凝聚共識，從而把各方面力量匯聚到發展經濟、改善民生這個第一要務上來。

第五，必須有健全的制度保障。「愛國者治港」必須落實在制度上。要完善有關制度體系，拿出管用的辦法，確保特別行政區行政、立法、司法機構的組成人員以及重要法定機構的負責人等，都由真正的愛國者擔任。重要崗位在任何情況下都不能讓反中亂港分子佔據。

香港回歸以來，中央政府始終堅定不移按照香港基本法和全國人大常委會有關決定的規定，真心誠意推動香港民主制度循序漸進向前發展，最大程度保障廣大香港居民行使民主權利。完善香港選舉制度，目的也是為了保障香港民主制度更健康、更順利地向前發展。發展香港民主制度不能背離「愛國者治港」這一根本原則。

夏寶龍最後表示，我今天講的許多話其實是「老調重彈」。考慮到香港和國際社會總有一些人有意把我們的好曲子唱跑調，甚至荒腔走板，我們有必要再把老調彈奏得響亮一些、清晰一些，把唱歪的調子再正過來，這叫以正視聽！香港回歸已近24年，澳門回歸也已近22年，有一個老調還得唱，這就是「一國兩制」不會變！無論是制定實施香港國安法，還是完善特別行政區選舉制度，以及我們所做的其他一切事情，都是在堅持和完善「一國兩制」，都是為了堅定不移地讓「一國兩制」實踐沿著正確的方向行得更穩、走得更遠！

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責任編輯：林曉君