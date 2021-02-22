國際學校｜不想兒子做被時代淘汰的「記憶機器」 港媽棄傳統名校買債券轉讀國際學校

▲ Vikey的朋友購買債券安排兒子轉讀國際學校。

最近，因為香港社會不穩，跨國公司嘅expat紛紛逃離，加上唔少香港人舉家移民，於是湧現國際學校「退學潮」。我有個朋友趁低價，買入二手市場嘅學校債券，原本索價1,000萬，而家500萬就買到（其實都好貴！）。阿仔成功轉校，入讀一間原本「爭崩頭」嘅國際學校。

揀「傳統名校」定係「國際學校」，10年前，相信好多人都會話：國際學校係讀唔成書嘅細路，先會走去讀。今時唔同往日，為咗國際學校嘅優先面試機會，幾百萬嘅債券都有人爭住買。小朋友畢咗業，仲可以二手賣返出去，好似炒樓炒股票咁。

短短10年，點解變化咁大？因為，呢個世界變得好快。而你，未必跑得夠時間咁快！

「記憶機器」會被時代淘汰

我呢個朋友話，好多親戚笑佢傻。竟然有傳統名校唔讀，嘥幾百萬買債券，讀啲「一日玩到黑」嘅國際學校。

不過朋友並無爭辯，亦一於少理。佢同我講：「如果可以再揀，我寧願阿仔，幼稚園就開始讀國際學校，而唔係等到4年班先轉。」我問點解？

佢話，最近睇咗一本關於美國哲學家發明家Buckminster Fuller嘅書。Fuller喺1982年提出Knowledge Doubling Curve「知識加倍曲線」。沿用呢個理論，好快嘅將來，每12個鐘，人類知識將會翻倍。死記硬背咁傳授知識，好快唔work。因為，你花心機去記嘅嗰堆嘢，隨時12個鐘之後，就會俾新知識推翻。

朋友跟住話：「阿仔舊校好傳統，仲用緊舊嗰套教學方式。我越諗越唔對路，開始研究國際學校。點知插班嘅waitlist好長，就買債券攞個優先面試機會。」

我鼓勵佢：「雖然遲咗，總好過永遠唔醒。」

呢個世界跑得好快，快到你幾乎跟唔到。齋識背書默書，跟order做嘢嘅「記憶機器」，一定會被時代淘汰。呢啲係機械人嘅工作，唔係人類嘅工作。人係有腦嘅，我哋要用個腦，去諗嘢、去研究、去創造。

開心都可以學到嘢

國際學校真正做到「愉快學習」，將「學」同「玩」結合埋一齊。

舉個例，大家都係教「船」呢個題目。傳統學校多數用本書去講解，頂多加條YouTube片，俾你睇下有邊100種船。帆船、輪船、郵輪、貨輪、巡洋艦、驅逐艦，等等。跟住教你咁多種船嘅兩文三語點講，下個星期整個小測考下你。

國際學校點教呢？佢哋會叫學生設計一隻船，然後自己搵材料砌出嚟。仲喺泳池度，坐上自己嘅船做測試。喺落手落腳嘅過程裡面，小朋友體會到從無到有嘅創造，從失敗中搵到行得通嘅路，亦明白合作同勇氣嘅重要。

如此學習，絕對一生受用。而唔係拎住本書，讀過就算。講真，你咁大個人，擺隻「巡洋艦」同「驅逐艦」喺面前，你都分唔清邊隻打邊隻。

勿將「痛苦學習」合理化

囡囡以前喺香港，都係讀國際學校。唔少外人以為，呢班細路淨係識玩。仲要潤你一句「勤有功，戲無益；少壯不努力，老大徒傷悲」。講到好似佢自己呢世人，咩都無玩過。其實，「愉快學習」顧名思義就係：開心咁學嘢。開心之餘，仲學到嘢。魚與熊掌，均可兼得。Why not both?

最過分嘅係，有人甚至將傳統學校嘅「痛苦學習」合理化。阿媽教路：吃得苦中苦，方為人上人。所以我哋呢代人，普遍認同「先苦後甜」「苦口良藥」，自信咁將呢一套，用到仔女身上。

但係你有冇諗過，將苦等同好，呢啲理論係幾咁反人性。辨別痛楚同苦澀，係人類進化過程之中，趨利避害嘅求生本能。點解要將佢扭曲，要我哋嘅小朋友受咁多苦？好似受少啲苦會蝕底，仲要鬥邊個苦啲？

我喺YouTube頻道「香港Vikey移民美國」，用咗3集短片，同大家分析：揀「傳統名校」定係「國際學校」？

當然，唔係求其一間，個學校名有「國際」兩個字嘅就一定好。要揀一間適合你小朋友嘅國際學校，就要大家花些少時間去研究。除此之外，教學模式比較創新，學費親民嘅私校，亦越來越多。

美國勞工部嘅一份研究報告，名為Futurework - Trends and Challenges for Work in the 21st Century。裡面提到，10年後嘅職場，有65%係新工種。即係超過一半嘅工作，我哋諗都未諗過。而你做緊嘅呢份工，有可能不復存在。

美國詩人Kahlil Gibran（紀伯倫）講過，「孩子屬於未來，屬於父母發夢都無辦法去到嘅未來。」正所謂：新時代，新玩法。

國際學校強調Happy，就係想小朋友，從細知道自己鍾意啲咩。其實，做自己鍾意嘅嘢，成功係遲早嘅事。喺快樂裏面遇到成功，並非成功之後先搵到快樂。

我希望囡囡成為「快樂嘅influencer」，而唔係「失樂嘅精英」。你呢？

同場加映徐榮為兒子安排英國升學專訪

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