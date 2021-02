國際學校｜不想兒子做被時代淘汰的「記憶機器」 港媽棄傳統名校買債券轉讀國際學校

▲ Vikey的朋友購買債券安排兒子轉讀國際學校。

最近,因為香港社會不穩,跨國公司嘅expat紛紛逃離,加上唔少香港人舉家移民,於是湧現國際學校「退學潮」。我有個朋友趁低價,買入二手市場嘅學校債券,原本索價1,000萬,而家500萬就買到(其實都好貴!)。阿仔成功轉校,入讀一間原本「爭崩頭」嘅國際學校。

揀「傳統名校」定係「國際學校」,10年前,相信好多人都會話:國際學校係讀唔成書嘅細路,先會走去讀。今時唔同往日,為咗國際學校嘅優先面試機會,幾百萬嘅債券都有人爭住買。小朋友畢咗業,仲可以二手賣返出去,好似炒樓炒股票咁。

短短10年,點解變化咁大?因為,呢個世界變得好快。而你,未必跑得夠時間咁快!

「記憶機器」會被時代淘汰

我呢個朋友話,好多親戚笑佢傻。竟然有傳統名校唔讀,嘥幾百萬買債券,讀啲「一日玩到黑」嘅國際學校。

不過朋友並無爭辯,亦一於少理。佢同我講:「如果可以再揀,我寧願阿仔,幼稚園就開始讀國際學校,而唔係等到4年班先轉。」我問點解?

佢話,最近睇咗一本關於美國哲學家發明家Buckminster Fuller嘅書。Fuller喺1982年提出Knowledge Doubling Curve「知識加倍曲線」。沿用呢個理論,好快嘅將來,每12個鐘,人類知識將會翻倍。死記硬背咁傳授知識,好快唔work。因為,你花心機去記嘅嗰堆嘢,隨時12個鐘之後,就會俾新知識推翻。

朋友跟住話:「阿仔舊校好傳統,仲用緊舊嗰套教學方式。我越諗越唔對路,開始研究國際學校。點知插班嘅waitlist好長,就買債券攞個優先面試機會。」

我鼓勵佢:「雖然遲咗,總好過永遠唔醒。」

呢個世界跑得好快,快到你幾乎跟唔到。齋識背書默書,跟order做嘢嘅「記憶機器」,一定會被時代淘汰。呢啲係機械人嘅工作,唔係人類嘅工作。人係有腦嘅,我哋要用個腦,去諗嘢、去研究、去創造。

開心都可以學到嘢

國際學校真正做到「愉快學習」,將「學」同「玩」結合埋一齊。

舉個例,大家都係教「船」呢個題目。傳統學校多數用本書去講解,頂多加條YouTube片,俾你睇下有邊100種船。帆船、輪船、郵輪、貨輪、巡洋艦、驅逐艦,等等。跟住教你咁多種船嘅兩文三語點講,下個星期整個小測考下你。

國際學校點教呢?佢哋會叫學生設計一隻船,然後自己搵材料砌出嚟。仲喺泳池度,坐上自己嘅船做測試。喺落手落腳嘅過程裡面,小朋友體會到從無到有嘅創造,從失敗中搵到行得通嘅路,亦明白合作同勇氣嘅重要。

如此學習,絕對一生受用。而唔係拎住本書,讀過就算。講真,你咁大個人,擺隻「巡洋艦」同「驅逐艦」喺面前,你都分唔清邊隻打邊隻。

勿將「痛苦學習」合理化

囡囡以前喺香港,都係讀國際學校。唔少外人以為,呢班細路淨係識玩。仲要潤你一句「勤有功,戲無益;少壯不努力,老大徒傷悲」。講到好似佢自己呢世人,咩都無玩過。其實,「愉快學習」顧名思義就係:開心咁學嘢。開心之餘,仲學到嘢。魚與熊掌,均可兼得。Why not both?

最過分嘅係,有人甚至將傳統學校嘅「痛苦學習」合理化。阿媽教路:吃得苦中苦,方為人上人。所以我哋呢代人,普遍認同「先苦後甜」「苦口良藥」,自信咁將呢一套,用到仔女身上。

但係你有冇諗過,將苦等同好,呢啲理論係幾咁反人性。辨別痛楚同苦澀,係人類進化過程之中,趨利避害嘅求生本能。點解要將佢扭曲,要我哋嘅小朋友受咁多苦?好似受少啲苦會蝕底,仲要鬥邊個苦啲?

我喺YouTube頻道「香港Vikey移民美國」,用咗3集短片,同大家分析:揀「傳統名校」定係「國際學校」?

當然,唔係求其一間,個學校名有「國際」兩個字嘅就一定好。要揀一間適合你小朋友嘅國際學校,就要大家花些少時間去研究。除此之外,教學模式比較創新,學費親民嘅私校,亦越來越多。

美國勞工部嘅一份研究報告,名為Futurework - Trends and Challenges for Work in the 21st Century。裡面提到,10年後嘅職場,有65%係新工種。即係超過一半嘅工作,我哋諗都未諗過。而你做緊嘅呢份工,有可能不復存在。

美國詩人Kahlil Gibran(紀伯倫)講過,「孩子屬於未來,屬於父母發夢都無辦法去到嘅未來。」正所謂:新時代,新玩法。

國際學校強調Happy,就係想小朋友,從細知道自己鍾意啲咩。其實,做自己鍾意嘅嘢,成功係遲早嘅事。喺快樂裏面遇到成功,並非成功之後先搵到快樂。

我希望囡囡成為「快樂嘅influencer」,而唔係「失樂嘅精英」。你呢?

