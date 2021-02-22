搖錢樹︱13歲「小馬雲」疑被打針抑發育　保母證患矮小症低智︰不知自己幾歲

▲ 「小馬雲」保母證實他患有矮小症，智力亦有缺陷。

內地男童范小勤因貌似阿里巴巴創辦人馬雲而成名，憑著「小馬雲」稱號而走紅，可是如今「小馬雲」人氣不再，被網紅公司解約送返鄉下，有內地傳媒發現他在家鄉乞討，連「2+2」也不懂，而且滿腳針孔疑被打針抑制發育。近日「小馬雲」保母證實他患有矮小症，智力亦有缺陷，甚至不知自己幾歲。

「小馬雲」確診矮小症

據內地《紅星新聞》報道，「小馬雲」被網紅公司解約後返鄉下江西永豐，引起網民熱議及諸多猜測。保母王雲輝於2017年下半年開始照顧「小馬雲」，她早已發現其智力有問題，指出當時10歲的「小馬雲」不知道自己幾歲，也不知道「1+1等於幾」。據王雲輝的觀察，「小馬雲」由2015年起幾乎沒長高，因此帶他求醫。

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王雲輝提供河北醫科大學第一醫院去年12月19日的一份報告，顯示當時12歲的「小馬雲」被診斷出患有矮小症。王雲輝稱，小馬雲在石家莊時有讀書，只是他不太合群，又澄清「小馬雲」被送回鄉，是與他的家人及學校一起商議後的決定。

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智力缺陷影響讀書

「小馬雲」的爸爸亦透露兒子有讀書，但沒甚麼進步，主要由於本身智力缺陷，家人亦對他的學業不抱期望。至於「小馬雲」腳上密密麻麻的針孔，疑被注射抑制發育的激素，其父強調不存在打針抑制發育一事。

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對於「小馬雲」因沒利用價值而被公司「拋棄」，王雲輝沒有正面回應，她強調「有太多人在故意抹黑『小馬雲』的形象」，不希望傳媒以他的身型及智力來大造文章。

13歲不懂2+2等於幾

早前有記者走訪「小馬雲」的鄉下，發現他一見人就大喊︰「給錢、給錢，你有錢嗎？有錢才拍！」而「小馬雲」身型變胖、頭髮凌亂、衣著邋遢，記者表明有錢，他才停下來談話。他被問到「2+2等於幾？」，卻連如此簡單的數學也不懂，只識在鏡頭前大喊網紅公司教他的口號，並向鏡頭打招呼和送上飛吻。

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責任編輯：王明芳