英國置業｜蘇格蘭成英國最宜居城市之一 港媽兩個原因不會在蘇格蘭置業

▲ 蘇格蘭成英國最宜居城市之一，港媽鄧藹霖有兩個原因不會在蘇格蘭置業。

友人有意往英國蘇格蘭置業定居，問我的意見。蘇格蘭美極了，是世上鮮有仍能保存最天然美景、未受環境污染的桃源。能夠駕車自由行，逐個景點慢活欣賞，是我的夢想。

其實早已在蒐集資料，準備於疫情消失後，第一時間往蘇格蘭的Loch Ness遊覽。會訂一間可眺望尼斯湖的酒店，方便守候水怪的出現，以滿足小時候的瘋狂想像力。

蘇格蘭的經典酒店The Gleneagles Hotel是我住過最難忘的，而米芝蓮餐廳Andrew Fairlie，也是我一定會再訪品嘗美食的。談到美食，蘇格蘭的海鮮是最棒的，尤其是我最愛的龍蝦，而厚肉鮮甜的帶子，世上就只有北海道的能媲美。

我非常喜歡蘇格蘭，但我卻絕對不會選這地方為安居之所，這是很主觀的事情。

首先，蘇格蘭位於英國最北，天氣跟南面的倫敦隨時相差20度。尤其是冬天，經常會有大風、大雪、大雨，extreme weather令行車極之危險，大部分時間一片灰濛濛，就只能耽在家裏了。

蘇格蘭地大，人卻少，人口只有五百多萬，房屋自然可以大大間，但價錢卻又非常便宜，不過升值能力亦相對較弱，只有愛丁堡的房屋較為搶手，太荒蕪的地區要沽出時，則會較為困難。

我愛蘇格蘭，但僅適合旅遊而已。畢竟香港人骨子裏愛熱鬧方便的城市生活，倫敦較適合我。但倘若喜愛寧靜大自然，嚮往與世無爭、樂享家庭生活的，蘇格蘭可能會是你的世外桃源啊！

【同場加映影片】鄧藹霖教英國置業

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