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復課指引︱教育局指師生倘列受檢人士　須持陰性結果通知才可上學

社會 12:19 2021/02/22

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新冠肺炎疫情持續，早前多區均有大廈被列入強檢範圍，農曆新年假期過後，大部分學校今日（22日）起恢復面授課，教育局今日更新《學校健康指引》，指若教職員或學生屬「受檢人士」，除必須按公告於指定日期內盡快進行檢測，並須在檢測結果確定為陰性後通知學校，並出示相關証明文件如手機短訊、檢測結果報告，才能回校工作或上學。

指引亦指，期間學校可按校本情況及需要安排「受檢人士」在家工作，就資助學校以薪金津貼支薪的教職員，如學校認爲有關教職員的工作性質並不適合安排在家工作，有關教職員應盡快連同相關證明，如住址證明，向學校申請有薪特別假期。

如涉及多名教職員未能回校工作而影響學校正常運作，學校可在徵得法團校董會／校董會／幼稚園營辦機構的同意後，轉為網上或其他方式學習，但期間學校應保持校舍開放，以照顧有需要回校的學生。

當局亦更新部分科目活動指引，以中小學體育活動指引為例，由學生「應在可行情況下佩戴口罩」，改為因應疫情發展「要時刻佩戴口罩」，並保持最少1米社交距離，學校應安排學生進行低強度體能活動；如不能佩戴口罩，應保持至少1.5米距離；並建議教師調整學習內容，以單人練習動作為主及適合在家中進行的個人體能活動。

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記者：馮琪雅

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