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基層住屋｜房協真善美村20伙暫租住屋　供輪候公屋3至5人家庭申請

社會 12:20 2021/02/22

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真善美村20伙暫租住屋，房協將接受申請。（資料圖片）

房屋協會公布，土瓜灣真善美村約20伙「暫租住屋」，單位面積約270至463平方呎不等，2月25日至3月10日接受合資格公屋輪候3至5人家庭申請。

真善美村建於60年代，因應重建計劃，房協已停止編配真善美村空置單位，並將單位翻新用作過渡性房屋，善用資源幫助有需要的基層家庭。首批「暫租住屋」單位約20個。

房協行政總裁陳欽勉表示，房協一直致力善用房屋資源協助市民應付住屋需要，已先後於漁光村、觀塘花園大廈及策誠軒，推出暫租住屋項目，申請踴躍，相信今次推出真善美村項目，可進一步協助滿足公屋輪候家庭改善居住環境的期望。

真善美村「暫租住屋」的申請資格，包括只接受3至5人家庭申請，並已輪候房委會公屋達3年或以上，並於入伙前仍符合公屋申請資格。房協3月下旬電腦抽籤，決定申請人優次，首批成功申請家庭預計第二季可入伙。

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責任編輯：吳卓峰

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