成功網紅｜16歲少女愛拍片毅然輟學當YouTuber　拍片5年擁豪宅買Benz做生日禮物

▲ 16歲少女喜歡拍片毅然輟學當YouTuber，拍片5年後擁豪宅買Benz。

網紅成為年輕人炙手可熱的新興行業，不少人均「心思思」想入行。馬來西亞YouTuber「Findy Yong」（暱稱「小粉底」），因喜歡拍片，16歲時毅然輟學全心全意投入當YouTuber，5年來吸引超過70萬粉絲，更在20歲前購買豪宅及名車。早前她21歲生日更豪買Benz房車送給自己作為生日禮物，讓網民羨慕不已。

▲ Findy Young在16歲輟學。（findyyyy_ Ig）

綜合外媒報道，21歲的Findy外形嬌小可愛，鄰家女孩的路線吸引不少粉絲。頻道上影片的節奏明快有趣，主要拍攝個人生活點滴為主，偶爾會聯同男友「吳先生」放閃，展示情侶間相處的互動情境，深受網民歡迎。

YouTube頻道開設5年，已經吸納超過72萬粉絲，影片的總瀏覽量將突破一億。除了YouTube，Findy亦進駐抖音，拍攝更快速的短影片，多方面增加收入，還不時推出自家商品。

▲ 因喜歡拍片而當上YouTuber。（findyyyy_ Ig）

拍片5年購買豪宅名車

而在2020年，馬來西亞的疫情嚴重，不過對於Findy而言是最重要的年份。她在自己20歲時送給自己和男友一間豪宅，近日購入價值逾50萬港幣的Benz房車作生日禮物，

恭喜自己在20歲出了人生第二輛車。也算是我送給我自己的21歲生日禮物，這是獎勵自己這幾年的努力，接下來也要更努力100倍！

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愛拍片毅然輟學當YouTuber

有人質疑豪宅及名貴房車有父母資助，Findy否認有關說法，強調豪宅及名車全由自己出錢，

全因自己喜歡拍片，5年前才會決定放棄學業全職拍片，自己亦是經過努力才有收穫。

網民留言祝賀

見證Findy成功的粉絲留言祝賀，另有與她年齡相約的網民自嘲，「我20歲，存款都還是零」、「讓19歲的我很有壓力啊！」不過，有網民認為網紅多以失敗告終，容易會因為沒有粉絲而失去賺錢的能力，能成功賺錢買豪宅的網紅屬少數。

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責任編輯︰王明芳