卵巢囊腫｜陳松伶患卵巢瘤影響生育　婦科醫生拆解卵巢癌7大常見徵狀

▲ 陳松伶患卵巢瘤影響生育，婦科醫生拆解卵巢癌7大常見徵狀。

「松松姐姐」陳松伶與小8歲的內地演員張鐸在2011年結婚後，不時在網上放閃。最近她就以夫妻檔現身內地家庭實境騷《婆婆和媽媽2》，帶同奶奶一起亮相幕前，預告片中松松和奶奶看似緊張的關係，更引發網民討論，猜測是否因松松曾割卵巢瘤影響生育，致難以討得奶奶歡心。

▲ 陳松伶與老公張鐸參加內地真人騷《婆婆和媽媽2》。（圖片來源：陳松伶IG）

內地真人騷《婆婆和媽媽2》近日釋出幾段預告片，陳松伶與老公張鐸在節目中表現恩愛，但婆媳關係卻看似緊張。其中有一幕，奶奶打電話給老公，一旁的松松瞬間表情繃緊，但仍主動向奶奶示好，卻屢次被漠視。而當奶奶通知要拜訪家中時，松松更顯緊張不自然：

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另一段引發爭議的是奶奶受訪影片。片中奶奶對兒子讚不絕口，卻對新抱松松隻字不提，連一旁的老爺也看不過眼，出面為新抱護航：

怎麼沒聽過你稱讚媳婦，妳不偏心嗎？在我心裡松松優點很多，但我沒聽你說過一句好話。

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松松的婆媳關係引發網民熱烈議論：「你新抱在電話那頭叫你N遍媽，而你卻一直不停叫兒子」、「感覺這個婆婆（奶奶）人品很可怕」。有網民就猜測奶奶冷落松松，除了是因為現年50歲的松松比兒子大8年外，也因松松曾患卵巢瘤而要進行手術，影響生育能力，結婚10年仍膝下無兒，才無法得奶奶歡心。

曾患卵巢瘤及抑鬱症遇暖男丈夫解窘

回顧松松患病期間，正值2005年時，她被經理人騙財兼趕出門，更患上卵巢囊腫而要做手術，連串不幸使她患上抑鬱症，最嚴重時甚至一度想輕生，後來在07年，她因接拍內地電視劇《血未冷》邂逅了張鐸，她認為對方雖然年齡比自己細，內心卻是名成熟可靠的暖男，跟他在一起感到很有安全感。

但基於「姊弟戀」的憂慮，松松一度拒絕對方，最終是張鐸堅決指年齡差距沒甚麼可怕，二人才開花結果。而陳松伶亦曾向TOPick回憶這段經歷：

初時我的確有點抗拒這樣的年齡差，不論傳統思維或是旁人眼光也好，也會加諸於我身上，但外圍的東西影響不了我，因為我丈夫總是能以行動證明自己。

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卵巢癌7大常見徵狀

卵巢囊腫是生育年齡女性常見疾病。婦產專科醫生陳世樂曾指出，卵巢囊腫分為良性及惡性，但臨床診斷以前者居多。良性腫瘤包括子宮內膜異位症、朱古力瘤或是畸胎，當中最常見的是功能性水瘤：

功能性水瘤未必有徵狀，成因或與卵巢結構、排卵不穩定有關。

至於惡性腫瘤，即「卵巢癌」，患者需盡快接受治療。陳世樂指，卵巢癌的高危人士為超過45歲、未曾生育、家族中有人曾患卵巢癌（尤其媽媽、姊妹、姑、姨）的女性。根據香港臨床腫瘤科學會資料，以下為常見徵狀：

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陳世樂提醒，太大的腫瘤有機會爆裂，引致內出血及劇痛，屬急性危急個案，如沒有及時處理，最嚴重卵巢可能壞死，故醫生一般建議動手術切除，實際情況仍視乎患者而定。

同場加映：【TOPick診症室】卵巢癌是女性隱形殺手 養和醫院婦產科專科醫生譚家輝拆解不同治療方法

卵巢癌是本港女性第7號癌症殺手，由於早期病徵不明顯，故亦有「隱形殺手」之稱。不少人認為卵巢癌多發生於年長婦女，事實上，卵巢惡性腫瘤有很多類型，其中一種名為「生殖細胞瘤」的卵巢惡性腫瘤，專攻年輕女性，養和醫院婦產科專科醫生譚家輝接受TOPick訪問時指出，臨床發現有患者確診時只有9歲。

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責任編輯：羅嘉欣